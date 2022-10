ΕΕ, ΗΠΑ και Κίεβο εναντίον Τεχεράνης

Ομόφωνη απόφαση να ληφθούν μέτρα εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί καθώς και για τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων στο Ιράν έλαβε τη Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει «ανώφελες», ωστόσο, τις κυρώσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, τη ΕΕ αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε 11 άτομα και τέσσερεις οντότητες στο Ιράν που είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τη βίαιη απάντηση στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ενωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Τα άτομα και οι οντότητες αυτές θα προστεθούν στον κατάλογο με τα ονόματα που ήδη υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει 97 φυσικά πρόσωπα και 8 οντότητες, προσέθεσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οπως ανέφερε το πρακτορείο στο τηλεγράφημά του, στον κατάλογο με τις κυρώσεις περιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι για το θάνατο της Μαχσά Αμινί, δηλαδή η Αστυνομία Ηθών του Ιράν και δύο από τα βασικά της πρόσωπα, οι Μοχάμαντ Ροσταμί και Χαγιαχμάντ Μιρτζάι. Επιπλέον, η ΕΕ όρισε τις ιρανικές Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου (LEF), καθώς και ορισμένους τοπικούς αρχηγούς της, ως έχοντες ρόλο στη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων. Περαιτέρω, η ΕΕ θεώρησε τον Ισά Ζαρεπούρ, τον ιρανό Υπουργό Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ως υπεύθυνο για το «μπλακ άουτ» στο Διαδίκτυο.

Οπως τονίστηκε στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της καταδικάζουν την ευρεία και δυσανάλογη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Το Ιράν καλείται «να σταματήσει αμέσως τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, να απελευθερώσει όσους κρατούνται και να διασφαλίσει την ελεύθερη ροή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο» καθώς και «να διευκρινίσει τον αριθμό των θανάτων και των συλληφθέντων και να παράσχει τη δέουσα διαδικασία σε όλους τους κρατούμενους».

Unanimous decision today to take action against those in #Iran responsible for the death of #MahsaAmini and violent repression of peaceful protests.

The EU will always act against serious human rights violations.#FAC https://t.co/V9YgWvh37y

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022