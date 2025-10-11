Δεκαοκτώ αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί

Δεκαοκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών στο Τενεσί την Παρασκευή.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι ένα άτομο που αρχικά θεωρήθηκε ότι βρισκόταν στον χώρο, εντοπίστηκε τελικά στο σπίτι του. Τέσσερα ή πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο μετά την έκρηξη που ισοπέδωσε το εργοστάσιο, ενώ αρκετοί φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους. «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω, απλώς δεν υπάρχει πια», τόνισε ο σερίφης, σύμφωνα με το ΒΒC.

Το εργοστάσιο στο Μπάκσνορτ του Τενεσί —περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ— ειδικευόταν στην ανάπτυξη, παραγωγή, διαχείριση και αποθήκευση εκρηκτικών. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Εναέρια πλάνα από το σημείο έδειχναν απανθρακωμένα συντρίμμια, καμένα οχήματα και ελάχιστα ίχνη από την εγκατάσταση, η οποία ανήκει στην εταιρεία Accurate Energetic Systems.

Ο σερίφης Ντέιβις αρνήθηκε να ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Τόνισε ωστόσο ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε τη στιγμή της έκρηξης και ότι οι δευτερογενείς εκρήξεις ανάγκασαν τους διασώστες να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι που μόλις είχαν ξεκινήσει τη βάρδια τους «τώρα μπορεί να αγνοούνται ή να έχουν πεθάνει». «Πολλές φορές, σε τέτοιες καταστάσεις, δεν μιλάω απλώς για ανθρώπους… μιλάω για ψυχές», είπε ο Ντέιβις.

Ο Ντέιβις αρνήθηκε να απαντήσει αν θεωρεί ότι η έκρηξη ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια, δηλώνοντας ότι «πρέπει να υποθέσουμε το χειρότερο για να βρούμε την αλήθεια».

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το γραφείο του παρακολουθεί την κατάσταση και χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό». Κρατικές και τοπικές αρχές συνεργάζονται με ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έκρηξης.

Ο Κέισι Σταπ, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του δικτύου TriStar Health στο κοντινό Ντίξον, δήλωσε ότι δύο άτομα που προσήλθαν μόνα τους στο νοσοκομείο αντιμετωπίστηκαν για «ελαφρά τραύματα» και πήραν εξιτήριο. Eνα τρίτο άτομο εξακολουθεί να νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ασθενείς μεταφέρθηκαν και σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ κάτοικοι που ζούσαν σε απόσταση άνω των 30 χιλιομέτρων ένιωσαν την έκρηξη.

Το εργοστάσιο, το οποίο εκτεινόταν σε περίπου 1300 στρέμματα, παρήγαγε C-4, TNT και άλλα υψηλής ισχύος στρατιωτικά και εμπορικά εκρηκτικά και τα αποθήκευε στις εγκαταστάσεις του. Η Accurate Energetic Systems έχει πλέον διακόψει τη λειτουργία της, δήλωσε ο σερίφης, προσθέτοντας ότι η εταιρεία απασχολούσε περίπου 75 εργαζομένους. «Τώρα επικεντρώνονται στις οικογένειες και στους υπαλλήλους τους», πρόσθεσε.

Οι αρχές αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο για αρκετές ημέρες, με πολλές ομάδες να προσπαθούν να εξακριβώσουν τι συνέβη, στο πλαίσιο μιας «αργής και μεθοδικής» έρευνας.

