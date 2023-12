COP28: «Ιστορική συμφωνία» για το τέλος των ορυκτών καυσίμων

Οι χώρες όλου του κόσμου ενέκριναν σήμερα ομόφωνα στην COP28 στο Ντουμπάι απόφαση που καλεί σε μια «μετάβαση» προς την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, για πρώτη φορά στην ιστορία των διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ηδη από την έναρξη της συνεδρίασης της ολομέλειας για το κλείσιμο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, οι αντιπρόσωποι υιοθέτησαν την απόφαση που είχαν προετοιμάσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που προκάλεσε παρατεταμένα χειροκροτήματα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε εδώ το κείμενο της συμφωνίας της COP28.

Η συμφωνία που εγκρίθηκε στο Ντουμπάι, έπειτα από δύο εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων, έχει στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές και αυτούς που χαράσσουν πολιτική ότι ο κόσμος είναι τώρα ενωμένος στην βούληση να διαρρήξει τους δεσμούς του με τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την τελευταία βάσιμη ελπίδα για να αποσοβηθεί η κλιματική καταστροφή.

This COP will mark the beginning of the end of fossil fuels.

The text we have in front of us sets in motion an irreversible, and accelerated transition away from fossil fuels.

Remarks by Commissioner @WBHoekstra at #COP28 pic.twitter.com/CWeam2qlnM

