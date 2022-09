Μπάιντεν: Ο πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή

Απάντηση στις απειλές του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενος, μάλιστα, τις ιδρυτικές αρχές του Οργανισμού προκειμένου να επισημάνει ότι η Ρωσία «παραβίασε ξεδιάντροπα» τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Κατήγγειλε για ακόμη μία φορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λέγοντας, χαρακτηριστικά, ότι στόχος του πολέμου δεν είναι άλλος από το «να πάψει να υπάρχει η Ουκρανία».

Ομως, κατά τον αμερικανό πρόεδρο, η κατάκτηση εδαφών δια της βίας αντιβαίνει το Διεθνές Δίκαιο. «Αρνούμαι τη χρήση βίας και τον πόλεμο ως μέσο επέκτασης των συνόρων», δήλωσε.

Και «εάν υπάρχουν κράτη που αναπτύσσουν αυτοκρατορικές φιλοδοξίες χωρίς συνέπειες, θέτουν σε κίνδυνο ό,τι στηρίζουν τα Ηνωμένα Εθνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην προειδοποίηση του ρώσου προέδρου, κατά το διάγγελμα του το πρωί της Τετάρτης, ότι δε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» του ρωσικού οπλστασίου κατά της Δύσης, ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή και ποτέ δεν πρέπει να διεξαχθεί» και μίλησε για «επικίνδυνη περιφρόνηση» των ευθυνών της Ρωσίας ως πυρηνικής δύναμης.

«Η επιθυμία μας είναι να μπει ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του στον αγώνα των Ουκρανών κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

