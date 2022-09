Οργή στη Δύση για τον «επικίνδυνο πυρηνικό τζόγο» του Πούτιν

Ενωμένη εμφανίζεται η Δύση στην απάντησή της στον Βλαντλίμιρ Πούτιν ο οποίος επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου του στην Ουκρανία ζήτησε την επιστράτευση 300.000 επιπλέον ανδρών στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Μόσχας, ανοίγοντας τον δρόμο για κλιμάκωση της σύρραξης. Πέρα από τη μερική επιστράτευση, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» του οπλοστασίου της χώρας εναντίον των εταίρων του Κιέβου, αφήνοντας να εννοηθεί, επομένως, ότι θα εξετάσει ακόμη και την προσφυγή στα πυρηνικά όπλα. «Δεν είναι μπλόφα», επέμεινε.

Σχολιάζοντας το διάγγελμα του ρώσου προέδρου το πρωί της Τετάρτης, αλλά και την αιφνίδια σπουδή για την πραγματοποίηση «δημοψηφισμάτων» στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Πίτερ Στάνο, μίλησε για «άλλη μια απόδειξη ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αλλά για την κλιμάκωση του πολέμου» αλλά και «για ακόμη ένα σημάδι της απελπισίας του». Προσέθεσε ότι η ρωσική επιθετικότητα έχει συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού της Ρωσίας, ενώ, αναφερθείς στην αποστροφή του Πούτιν για τα πυρηνικά, ο ευρωπαίος αξιωματούχος έκανε λόγο για «επικίνδυνο πυρηνικό τζόγο».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ παρέπεμψε στις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Νέα Υόρκη –οι οποίες έγιναν πριν από την πρωινή ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν– η οποία «επιβεβαίωσε μία πολύ σταθερή στάση ότι ποτέ δεν θα αναγνωρίσουμε αυτά τα αυτοαποκαλούμενα δημοψηφίσματα που οργανώνονται σε εδάφη τα οποία έχουν καταληφθεί παράνομα και με βάρβαρο τρόπο». «Ολες οι προσπάθειες της Ρωσίας να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας αντιβαίνουν στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε σε δική του δήλωση: «Το Κρεμλίνο ανακοινώνει κινητοποίηση στρατευμάτων κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, τη στιγμή που στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών οι χώρες εργάζονται για τη συνεργασία, την ασφάλεια και την ευημερία. Σε αυτό τον πόλεμο υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος, η Ρωσία, και μια χώρα που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία. Η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη».

Kremlin announces mobilization on the #internationaldayofpeace2022 while at #UNGA countries work for cooperation, security and prosperity.

In this war, there is only one aggressor, Russia, and one aggressed country, Ukraine.

EU’s support to #Ukraine will remain steadfast.

