Αποφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή – Οι πρώτες δηλώσεις της

«Σας ευχαριστώ πολύ, με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα με τους δικηγόρος μου».

Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της Εύας Καϊλή μετά την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι το πρωί της Μ. Παρασκευής.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw

— Efi Koutsokosta (@Efkouts) April 14, 2023