Από το MAGA στο Make Europe Great Again

Το συντηρητικό think tank που βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα δράσης «Project 2025» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητά πλέον συμμάχους πέρα από τον Ατλαντικό. To Ιδρυμα Heritage (Heritage Foundation), η «διανοητική μηχανή» πίσω από τον οδηγό πολιτικής 922 σελίδων που έχει καταστεί βασικό εγχειρίδιο για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, συνεργάζεται με μια σειρά ευρωπαϊκών ακροδεξιών εθνικιστικών κινημάτων, επιδιώκοντας να εξαγάγει τις στρατηγικές του για την αντιμετώπιση προοδευτικών πολιτικών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, γράφει το politico.eu, διοργανώθηκε μια συνάντηση στη Ρώμη, στο παλιό σπίτι του μακαρίτη πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, με θέμα τη «δημογραφική κρίση της Ευρώπης» και την ιδέα ότι η μείωση των γεννήσεων απειλεί τον δυτικό πολιτισμό. Ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων ο Ρότζερ Σεβερίνο, αντιπρόεδρος του Heritage για τις εσωτερικές πολιτικές και αρχιτέκτονας της καμπάνιας για περιορισμό της πρόσβασης στην άμβλωση στις ΗΠΑ, η ιταλίδα υπουργός οικογενειακών θεμάτων Εουτζένια Ροτσέλα, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας και μέλη ακροδεξιών ιταλικών think tanks.

Ο Σεβερίνο και ο πρόεδρος του Heritage, Κέβιν Ρόμπερτς, έχουν επίσης συμμετάσχει ως ομιλητές σε συνέδρια ακροδεξιών οργανώσεων όπως οι Patriots for Europe, που περιλαμβάνουν τη γαλλική Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και την ιταλική Λέγκα, υπό τη σημαία MEGA – Make Europe Great Again.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του Heritage έχουν πραγματοποιήσει ιδιωτικές συναντήσεις στη Ουάσινγκτον και στις Βρυξέλλες με βουλευτές ακροδεξιών κομμάτων από την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η οργάνωση είχε επτά επίσημες συναντήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με μόνο μία κατά τα πέντε προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Επιπλέον, είχαν και άλλες, ανεπίσημες συναντήσεις με ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών τρεις από το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Σεβερίνο είπε στο politico.eu ότι οι συναντήσεις με την ευρωπαϊκή Δεξιά αποσκοπούν στην ανταλλαγή ιδεών. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επαφές αυτές είναι κάτι πολύ παραπάνω: ένας τρόπος για τους ευρωπαίους πολιτικούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιβάλλον του Τραμπ, ενώ για το Heritage αποτελούν μέσο επέκτασης της επιρροής του κινήματος MAGA εκτός Ουάσινγκτον και επίτευξης ιδεολογικών στόχων.

Ο Μάικ Γκονζάλες, ανώτερος ερευνητής του Heritage, λέει στο politico.eu ότι συναντά μέλη συντηρητικών κομμάτων της Ευρώπης προκειμένου να μοιραστεί εμπειρίες και να συγκρίνει στρατηγικές σε θέματα όπως η άμβλωση, η θεωρία του φύλου, η άμυνα και η Κίνα. Η δραστηριότητα του Heritage στο ευρωπαϊκό πεδίο έχει αυξηθεί μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, καθώς οι ευρωπαίοι ηγέτες της Δεξιάς βλέπουν τα επιτεύγματα του Τραμπ και επιθυμούν να υιοθετήσουν αντίστοιχες στρατηγικές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το MAGA επιδιώκει να ενώσει την ευρωπαϊκή Δεξιά, σημειώνει το politico.eu. Το 2019, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, επιχείρησε, χωρίς επιτυχία, να ενώσει τα ευρωπαϊκά λαϊκιστικά και εθνικιστικά κόμματα μέσω του think tank Movement, αλλά η έλλειψη στήριξης από τα ίδια τα κόμματα απέτρεψε την επιτυχία του εγχειρήματος. Κάποιοι παρατηρητές αμφιβάλλουν ότι η νέα αυτή προσπάθεια θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα, καθώς τα ευρωπαϊκά κόμματα διαθέτουν δικούς τους πόρους και πολιτικές εμπειρίες που το Heritage δύσκολα μπορεί να προσφέρει.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά κερδίζει έδαφος εκμεταλλευόμενη τη δημόσια δυσαρέσκεια για θέματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική πολιτική και η εθνική κυριαρχία, προωθώντας πολιτικές που μοιάζουν με το Project 2025. Στην Ιταλία, δύο βουλευτές πρότειναν νομοθεσία που θα αναγνώριζε το έμβρυο ως ολοκληρωμένο άνθρωπο, καθιστώντας την άμβλωση αδύνατη. Η περιφέρεια Λάτσιο προετοιμάζει νόμο για προστασία του εμβρύου «από τη στιγμή της σύλληψης», αντλώντας έμπνευση από αντίστοιχες κινήσεις στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Μελόνι έχει επίσης αποσύρει την Ιταλία από μνημόνιο συνεργασίας με την κινεζική πρωτοβουλία Belt and Road, περιορίζοντας τη συμμετοχή της Huawei σε τηλεπικοινωνιακά έργα. Επιπλέον, ο βουλευτής Λούτσιο Μαλάνο προσπάθησε να αντιστρέψει απαγορεύσεις των ομοφοβικών και σεξιστικών διαφημίσεων, συμμετέχοντας σε συνέδρια με το Heritage.

Το Heritage και οι σύμμαχοί του στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν πολλά να κερδίσουν από ισχυρά εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία θα καθυστερούν τις ρυθμίσεις για το κλίμα και τη γεωργία, ενώ θα συμμαχούν με τις ΗΠΑ και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες σε ζητήματα ψηφιακών ρυθμίσεων, παρατηρεί το politico.eu. Προτάσεις ευρωπαϊκών ακροδεξιών think tanks, όπως το Mathias Corvinus Collegium στην Ουγγαρία και το Ordo Iuris στην Πολωνία, στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της ΕΕ, την αποδυνάμωση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ το Heritage υποστηρίζει επίσης αυτές τις πρωτοβουλίες.

Το ταχύτατο και εκτενές έργο του Project 2025 στις ΗΠΑ ενίσχυσε την αξιοπιστία του Heritage στην Ευρώπη, γράφει το politico.eu, καθιστώντας την οργάνωση «αντιπρόσωπο της συμμαχίας MAGA» και, ουσιαστικά, φορέα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ.

Ωστόσο, η δραστηριότητα του Heritage εγείρει ερωτήματα διαφάνειας, καθώς οι συναντήσεις με ευρωβουλευτές συχνά δεν καταγράφονται επίσημα, γεγονός που υπογραμμίζει την αδυναμία των ευρωπαϊκών κανόνων για το λόμπινγκ. Το Heritage μπορεί να προωθεί έργα που θεωρούνται αντιδημοκρατικά χωρίς υποχρέωση αποκάλυψης των στόχων ή της χρηματοδότησής του.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές απορρίπτουν την ιδέα ότι το Heritage απειλεί το κράτος δικαίου, τονίζοντας την ιστορική εμπειρία του στην οικονομική πολιτική, αν και αναγνωρίζουν την αλλαγή πλεύσης προς τον Τραμπ, υπό την ηγεσία του Ρόμπερτς. Παρά τις διαφορετικές οπτικές, το Heritage θεωρείται πλέον σημαντική φωνή στην ευρωπαϊκή συντηρητική σκηνή, με δυνατότητα επιρροής σε νομοθετικά και πολιτικά θέματα της ηπείρου, θεωρεί το politico.eu

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News