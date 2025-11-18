Ανοιξαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – πώς εκδίδεται, τι παρέχει

Ανοιξε επίσημα την Τρίτη (18/11) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση της νέας πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την ήδη διαθέσιμη ψηφιακή και εκτυπώσιμη μορφή της.

Η νέα κάρτα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, προσφέροντας άμεση ταυτοποίηση χωρίς ανάγκη πρόσθετων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία. Με την προσθήκη της, η Πολιτεία προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μια κοινωνία που λειτουργεί με όρους ισότητας, αυτονομίας και σεβασμού για όλους, αναφέρεται σε κοινό Δελτίο Τύπου των υπουργείων Πολιτισμού, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών.

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος εντός περίπου δύο εβδομάδων. Η ενεργοποίησή της θα γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο, μέσω κωδικού που θα λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και ψηφιακά στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας (epan.gov.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet. Δικαίωμα έκδοσης έχουν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Οι πιστοποιημένοι από ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα, ενώ όσοι διαθέτουν γνωματεύσεις ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή ΑΑΥΕ θα πρέπει πρώτα να ζητήσουν την ψηφιοποίησή τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί helpdesk στο 210 3007606 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00-17:00) καθώς και στο email helpdesk@epan.gov.gr (mailto:helpdesk@epan.gov.gr).

Ποια δικαιώματα εξασφαλίζει η νέα πλαστική κάρτα

Κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση και άμεση ταυτοποίηση

Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι δικαιούχοι μπορούν:

– να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες,

-να χρησιμοποιούν την κάρτα ως δικαιολογητικό αντί της προσκόμισης γνωματεύσεων, όπου αυτό επιτρέπεται.

Δικαιώματα στον πολιτισμό

Η Κάρτα Αναπηρίας –σε οποιονδήποτε τύπο: πλαστική, ψηφιακή ή εκτυπώσιμη– επιτρέπει:

-Δωρεάν είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

-Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή με σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), η δωρεάν είσοδος ισχύει και για έναν συνοδό.

-Σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα επικύρωσης, επικυρώνεται απευθείας η κάρτα, χωρίς έκδοση μηδενικού εισιτηρίου.

Δικαιώματα στις μετακινήσεις

Η πρόσφατη θεσμοθέτηση επιτρέπει πλέον τη χρήση της πλαστικής κάρτας για:

-Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία του ΟΣΕΘ για όσους έχουν αναπηρία 67%+ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

-Δωρεάν μετακίνηση στο μετρό Θεσσαλονίκης και στα αστικά ΚΤΕΛ μέσω έκδοσης μηδενικού εισιτηρίου.

-50% έκπτωση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

-Δυνατότητα μετακίνησης με συνοδό, όπου αυτό προβλέπεται, χωρίς να απαιτείται έκδοση ξεχωριστής κάρτας συνοδού.

Σημαντικό είναι ότι καταργείται το κριτήριο εντοπιότητας: τα δικαιώματα στις μετακινήσεις ισχύουν πλέον πανελλαδικά, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Παράλληλα, τα υφιστάμενα Δελτία Μετακίνησης, οι κάρτες AthenaCard και ThessCard εξακολουθούν να ισχύουν. Η πλαστική κάρτα λειτουργεί ως επιπλέον εργαλείο, όχι ως υποχρέωση.

Τι λένε οι αρμόδιοι υπουργοί

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «η καθολική προσβασιμότητα στις πολιτιστικές υποδομές βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας», υπογραμμίζοντας πως η νέα κάρτα κάνει την επίσκεψη σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους «πιο άμεση, πιο ανθρώπινη και χωρίς περιττή ταλαιπωρία».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε την Κάρτα Αναπηρίας «ένα εργαλείο ελευθερίας», το οποίο απλοποιεί διαδικασίες και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι έρχεται να συμπληρώσει την ψηφιακή, «διευκολύνοντας όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία» και εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για «μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης , αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που υλοποιούνται στις δημόσιες μεταφορές, επισημαίνοντας ότι το 2026 ολόκληρος ο στόλος της ΟΣΥ θα διαθέτει ράμπες, ενώ νέες πινακίδες με γραφή Braille ήδη τοποθετούνται στις στάσεις, με στόχο «ένα δίκτυο που δεν εξαιρεί κανέναν».

