Αναγνώριση για τον Λάνθιμο: 11 υποψηφιότητες Οσκαρ για την ταινία «Poor things»

Για 11 Οσκαρ είναι υποψήφια η ταινία «Poor things» του Γιώργου Λάνθιμου, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογράφου, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στο Λος Αντζελες, η ταινία είναι υποψήφια για Οσκαρ καλύτερης ταινίας για τους παραγωγούς Γιώργο Λάνθιμο, Εμα Στόουν, Εντ Γκουίνι και Αντριου Λόου, σκηνοθεσίας για τον Γιώργο Λάνθιμο, πρώτου γυναικείου ρόλου για την Εμα Στόουν, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Μαρκ Ράφαλο, μουσικής για τον Τζέρσκιν Φέντριξ, κοστουμιών για την Χόλι Γουάντινγκτον, διασκευασμένου σεναρίου για τον Τόνι ΜακΝαμάρα, φωτογραφίας για τον Ρόμπι Ράιαν, καλλιτεχνικής διεύθυνσης για τους Τζέμις Πράις, Σόνα Χιθ και Ζούζα Μίχαλεκ, μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη (ήταν υποψήφιος και για την «Ευνοούμενη») και μακιγιάζ και κομμώσεων για τους Νάντια Στέισι, Μαρκ Κουλιέρ και Τζος Γουέστον.

Είναι η δεύτερη υποψηφιότητα για καλύτερη σκηνοθεσία για τον Λάνθιμο, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για την «Ευνοούμενη» το 2019. Συνολικά, μαζί με την υποψηφιότητα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για τον «Κυνόδοντα», το 2011 -ως παραγωγός εκεί- είναι η έκτη υποψηφιότητα για τον έλληνα δημιουργό.

Η ταινία του Λάνθιμου, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αλασντεαρ Γκρέι, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, ενώ επίσης μεταξύ άλλων βραβείων κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ταινίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην Κατηγορία Κωμωδία- Μιούζικαλ.

Την κούρσα των υποψήφιων φιλμ οδηγεί η ταινία «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν, με 13 υποψηφιότητες, με θέμα τον επιστήμονα που συντόνισε το πρόγραμμα κατασκευής της πρώτης ατομικής βόμβας των ΗΠΑ, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Killers of the flower moon» (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού), με οκτώ η Barbie της Γκρέτα Γκέργουικ και με επτά «Ο Μαέστρος» του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Η τελετή των 96ων Οσκαρ θα γίνει στο Λος Αντζελες στις 10 Μαρτίου (ξημερώματα 11ης Μαρτίου ώρα Ελλάδας), με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Αναλυτικά, οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

«American Fiction»

«Anatomy of a Fall»

«Barbie»

«The Holdovers»

«Killers of the Flower Moon»

«Maestro»

«Oppenheimer»

«Past Lives»

«Poor Things»

«The Zone of Interest»

Σκηνοθεσία

Τζόναθαν Γκλέιζερ («The Zone of Interest»)

Γιώργος Λάνθιμος («Poor Things»)

Κρίστοφερ Νόλαν («Oppenheimer»)

Ζιστίν Τριέ («Anatomy of a Fall»)

Μάρτιν Σκορσέζε («Killers of the Flower Moon»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ («Maestro»)

Κόλμαν Ντομίνγκ («Rustin»)

Πολ Τζιαμάτι («The Holdovers»)

Κίλιαν Μέρφι («Oppenheimer»)

Τζέφρι Ράιτ («American Fiction»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»)

Λίλι Γκλάντστοουν («Killers of the Flower Moon»)

Σάντρα Χίλερ («Anatomy of a Fall»)

Κάρεϊ Μάλιγκαν («Maestro»)

Εμα Στόουν («Poor Things»)

Διασκευασμένο Σενάριο

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Πρωτότυπο Σενάριο

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

B’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ, «Oppenheimer»

Ντανιέλ Μπρουκς, «The Color Purple»

Αμέρικα Φερέρα, «Barbie»

Τζόντι Φόστερ, «Nyad»

Νταβίν Τζόι Ράντολφ, «The Holdovers»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ.. Μπράουν («American Fiction»)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο («Killers of the Flower Moon»)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ («Oppenheimer»)

Ράιαν Γκόσλινγκ («Barbie»)

Μαρκ Ράφαλο («Poor Things»)

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ («Poor Things»)

Λούντβιχ Γκόρανσον («Oppenheimer»)

Λόρα Κάρπμαν («American Fiction»)

Ρόμπι Ρόμπερτσον («Killers of the Flower Moon»)

Τζον Γουίλιαμς («Indiana Jones and the Dial of Destiny»)

Ενδυματολογία

«Barbie»

«Killers of the Flower Moon»

«Napoleon»

«Oppenheimer»

«Poor Things»

Φωτογραφία

Χόιτε φαν Χόιτεμα («Oppenheimer»)

Εντ Λάκμαν («El Conde»)

Μάθιου Λίμπατικ («Maestro»)

Ροντρίγκο Πριέτο («Killers of the Flower Moon»)

Ρόμπι Ράιαν («Poor Things»)

Μοντάζ

«Anatomy of a Fall» Λοράν Σενεσάλ

«The Holdovers» Κέβιν Τεντ

«Killers of the Flower Moon» Θέλμα Σκούνμεϊκερ

«Oppenheimer» Τζένιφερ Λέιμ

«Poor Things» Γιώργος Μαυροψαρίδης

Καλύτερο Τραγούδι

«It Never Went Away»— Τζον Μπατίστ, Νταν Γουίλσον («American Symphony»)

«What Was I Made For?»— Μπίλι Αϊλις, Φίνεας («Barbie»)

«Wahzhazhe (A Song for My People)»—The Osage Tribe («Killers of the Flower Moon»)

«I’m Just Ken»— Μαρκ Ρόνσον, Αντριου Γουάιατ («Barbie»)

«The Fire Inside»— Νταϊάν Γουόρεν («Flamin’ Hot»)

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Barbie» Σάρα Γκρίνγουντ – Σκηνογραφία: Κέιτι Σπένσερ

«Killers of the Flower Moon» Τζακ Φισκ – Σκηνογραφία: Ανταμ Γουίλις

«Napoleon» Αρθουρ Μαξ – Σκηνογραφία: Ελι Γκριφ

«Oppenheimer» Ρουθ Ντε Τζονγκ – Σκηνογραφία: Κλερ Κάουφμαν

«Poor Things» Τζέμις Πράις, Σόνα Χιθ – Σκηνογραφία: Ζούζα Μίχαλεκ

Διεθνής Ταινία

«Io Capitano» (Ματέο Γκαρόνε, Ιταλία)

«Society of the Snow» (Τζ.Α. Μπαγιόνα, Ισπανία)

«The Teachers’ Lounge» (Ιλκέρ Τσατάκ, Γερμανία)

«The Zone of Interest» (Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ην. Βασίλειο)

«Perfect Days» (Βιμ Βέντερς, Ιαπωνία)

Ταινία Animation

«The Boy and the Heron»

«Elemental»

«Nimona»

«Robot Dreams»

«Spider-Man: Across the Spider-Verse»

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

«Bobi Wine: The People’s President» Μόουζες Μπουάγιο, Κρίστοφερ Σαρπ και Τζον Μπάτσεκ

«The Eternal Memory» ( οι υποψήφιοι δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα)

«Four Daughters» Κάουθερ Μπεν Χάνια και Ναντίμ Τσεϊχρούα

«To Kill a Tiger» Νίσα Παχούτζα, Κορνίλια Πριντσίπε και Ντέιβιντ Οπενχαϊμ

«20 Days in Mariupol» Μστίσλαβ Τσέρνοφ, Μισέλ Μίζνερ και Ρέινι Αρονσον-Ραθ

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

«The ABCs of Book Banning» Σίλα Νέβινς και Τρίς Αντλεσιτς

«The Barber of Little Rock» Τζον Χόφμαν και Κριστίν Τέρνερ

«Island in Between» Σ. Λίο Τσιανγκ και Τζιν Τσιεν

«The Last Repair Shop» Μπεν Πράουντφουτ και Κρις Μπάουερς

«Nǎi Nai & Wài Pó» Σον Γουάνγκ και Σαμ Ντέιβις

Οπτικά Εφέ

«The Creator»

«Godzilla Minus One»

«Guardians of the Galaxy Vol. 3»

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»

«Napoleon»

Ηχος

«The Creator» Ιαν Βόιτ, Ερικ Αανταλ, Ιθαν Βαν ντερ Ριν, Τομ Οζανιτς και Ντιν Ζούπανσιτς

«Maestro» Στίβεν Α. Μόροου, Ρίτσαρντ Κινγκ, Τζέισον Ρούντερ, Τομ Οζανιτς και Ντιν Ζούπανσιτς

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» κρις Μούνρο, Τζέιμς Μάδερ, Κρις Μπέρντον και Μαρκ Τέιλορ

«Oppenheimer» Γουίλι Μπέρτον, Ρίτσαρντ Κινγκ, Γκάρι Ρίτσο και Κέβιν Ο’Κόνελ

«The Zone of Interest» Ταρν Γουίλερς και Τζόνι Μπερν

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniforme

Pachyderm

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

