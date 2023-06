Air Defender 23: Ολοκληρώθηκαν τα μεγαλύτερα αεροπορικά γυμνάσια στην ιστορία του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσε την Παρασκευή τα μεγαλύτερα αεροπορικά γυμνάσιά του, μια επίδειξη ισχύος στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη που είχε στόχο να καταδείξει την ενότητα των μελών της Συμμαχίας, κυρίως έναντι των εν δυνάμει απειλών της Ρωσίας.

Στα γυμνάσια αυτά, που συντόνιζε η Γερμανία και τα οποία έφεραν την ονομασία «Air Defender 23», συμμετείχαν περίπου 250 στρατιωτικά αεροσκάφη από 25 χώρες-μέλη και εταίρους του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία και η Σουηδία, χώρα υποψήφια για να ενταχθεί στη Συμμαχία. Συμμετείχαν, επίσης, περί τους 10.000 στρατιώτες και προσωπικό.

#AirDefender23:

25 nations

10,000+ participants

9 days

250 aircraft

26 air bases in Europe

6 air bases in 🇩🇪 with intl. participation

24 COMAOs (Composite Air Operations)

Average of 52 jets per COMAO

806 missions

1,808 out of 2,034 planned sorties

No civilian flights cancelled!👇 https://t.co/gdMi5mOaPV

— Germany at NATO (@GermanyNATO) June 23, 2023