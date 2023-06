Γερμανία: Ξεκίνησε η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ

Η μεγαλύτερη άσκηση των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας είναι γεγονός, με 250 αεροσκάφη και 10.000 στρατιώτες από 25 χώρες να «προβάρουν» την αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία στους ουρανούς της Γερμανίας, κατά το διάστημα από τις 12 μέχρι και τις 23 Ιουνίου.

Η στρατιωτική άσκηση με την κωδική ονομασία Air Defender 23 αναμενόταν να προκαλέσει καθυστερήσεις στην πολιτική εναέρια κυκλοφορία της Ευρώπης από τη Δευτέρα και για τις επόμενες 11 ημέρες.

Στόχος της είναι να εκπαιδευτούν οι δυνάμεις της Συμμαχίας, υπό τη διοίκηση της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, στο πώς να μεταφέρουν γρήγορα αεροπορικές ενισχύσεις στη Γερμανία, έναν στρατηγικά σημαντικό κόμβο της νατοϊκής επικράτειας για την περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία ή άλλης σύρραξης, έγραψαν οι Times του Λονδίνου.

.@Team_Luftwaffe🇩🇪kicks off the largest multinational air force deployment in #NATO history as exercise #AirDefender23 begins The exercise's large scale operations involve almost 10,000 personnel & more than 250 aircraft from 25 nations & NATO Read more https://t.co/V3VQiAJKgB pic.twitter.com/oxUrUNQtw0 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 12, 2023

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την υποστήριξη χερσαίων στρατευμάτων από αέρος, αεροπορικές μάχες εναντίον εχθρικών μαχητικών και αναχαιτίσεις πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Επίσης, θα εκτελεστούν αμυντικές ασκήσεις σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση εχθρικών πλοίων και υποβρυχίων στη Βόρεια Θάλασσα.

Ορισμένες ασκήσεις θα είναι επίγειες, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχείρησης εκκένωσης μέσω αεροδρομίου, η οποία προστέθηκε στο πρόγραμμα εξαιτίας της χαοτικής εμπειρίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το 2021, όταν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αποχωρούσαν από το Αφγανιστάν.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ τόνιζαν ότι η άσκηση έχει καθαρά αμυντικούς σκοπούς και δεν στρέφεται κατά της Μόσχας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της, ήδη από το 2018, προηγείται της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η άσκηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, η αεροπορία των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχει στην Air Defender 23 με τέσσερα Eurofighters, δύο F-35, ένα αεροπλάνο A330 και 150 άτομα προσωπικό.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέρος με 100 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των F-35 τεχνολογίας stealth, του πιο σύγχρονου μαχητικού αεροσκάφους της Συμμαχίας.

Στα σενάρια προσομοίωσης ενεργοποίησης του Αρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν επίσης δυνάμεις από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, την Τσεχία, αλλά και τη Φινλανδία, το νεότερο μέλος της Συμμαχίας.

The following 2️⃣5️⃣ nations are participating in #AirDefender23 from 12 to 23 June: 🇧🇪, 🇧🇬, 🇭🇷, 🇨🇿, 🇩🇰, 🇪🇪, 🇫🇮, 🇫🇷, 🇩🇪, 🇬🇷, 🇭🇺, 🇮🇹, 🇯🇵, 🇱🇻, 🇱🇹, 🇳🇱, 🇳🇴, 🇵🇱, 🇷🇴, 🇸🇮, 🇪🇸, 🇸🇪, 🇹🇷, 🇬🇧, 🇺🇸 with 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ Personnel and 2️⃣5️⃣0️⃣ aircraft! More info👇https://t.co/InhUbft8YE pic.twitter.com/ls2Q6lckwW — Germany at NATO (@GermanyNATO) June 12, 2023

«Δείχνουμε ότι το έδαφος του ΝΑΤΟ αποτελεί κόκκινη γραμμή και είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό αυτής της επικράτειας – ωστόσο δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πτήση προς το Καλίνινγκραντ» δήλωσε ο αντιπτέραρχος της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ινγκο Γκέρχαρτς, αναφερόμενος στον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Η Εϊμι Γκούτμαν, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Γερμανία, υπογράμμισε και εκείνη ότι οι ασκήσεις –οι μεγαλύτερες τους είδους στην ιστορία της Συμμαχίας, όπως αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου– θα αποτελέσουν μια «εντυπωσιακή» επίδειξη δύναμης προς άλλες χώρες. «Θα καταδείξουν πέρα από κάθε αμφιβολία την ευελιξία και την ταχύτητα της συμμαχικής μας δύναμης στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση παρέμβαση» είπε.

«Θα μου προξενούσε έκπληξη το να μη λάμβαναν υπόψιν τους οι ηγέτες τι σημαίνει η άσκηση αυτή όσον αφορά το πνεύμα της Συμμαχίας», εν τέλει «όσον αφορά τη δύναμή της» προσέθεσε, ενώ διευκρίνισε: «Αυτό αφορά και τον κ. Πούτιν».

Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ θα κυριαρχούν στους γερμανικούς ουρανούς μέχρι τις 23 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν τους εναέριους χώρους σε τμήμα της βόρειας Γερμανίας και της Βόρειας Θάλασσας, στην ανατολική Γερμανία και σε μια μικρή λωρίδα στα νότια της χώρας. Αυτές οι ζώνες θα είναι εναλλάξ κλειστές για πολλές ώρες κάθε ημέρα για τα πολιτικά αεροσκάφη.

Τουλάχιστον 800 πολιτικά αεροπλάνα αναμενόταν να εκτρέπονται κάθε μέρα. Τα γερμανικά αεροδρόμια έχουν παρατείνει τις ώρες λειτουργίας τους έως αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Ο Γκέρχαρτς παραδέχθηκε ότι η διαχείριση των μη πολιτικών και εμπορικών πτήσεων αποτελεί σημαντικό μέρος των απαιτήσεων της άσκησης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα τα παραπάνω μέτρα να είναι αποτελεσματικά, προκειμένου να μην υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων.

Εξάλλου, όπως προσέθεσε, οι περισσότερες από τις περίπου 2.000 πτήσεις που προβλέπει η άσκηση θα πραγματοποιηθούν πάνω από τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα.

Η Ρωσία, οι δυνάμεις της οποίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση στην Ουκρανία, καθώς η αντεπίθεση του Κιέβου έχει ξεκινήσει, θα μελετά προσεκτικά τις επιχειρήσεις, σημείωσαν οι Times.

Germany is hosting @NATO's two-week-long Air Defender 23 exercise — the alliance's largest ever of its kind. pic.twitter.com/YMyYZW3AfB — DW News (@dwnews) June 12, 2023

Η ατζέντα του ΝΑΤΟ τις επόμενες εβδομάδες Η άσκηση συμπίπτει με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, με τη Φινλανδία να έχει ενταχθεί στη συμμαχία τον Απρίλιο και να συμμετέχει, μάλιστα, στα εν λόγω γυμνάσια, όπως προαναφέρθηκε. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα, και ενόψει της συνόδου κορυφής του νατοϊκού μπλοκ στη Λιθουανία τον Ιούλιο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε ότι μια συμφωνία για την ένταξη και Σουηδίας στη Συμμαχία θα μπορούσε να επιτευχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία πρόκειται να συναντηθούν αργότερα τον Ιούνιο με στόχο να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, οι οποίες καθυστέρησαν την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, καθώς η διευρυνόμενη Συμμαχία αντιμετωπίζει τη διπλή πρόκληση της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία δίχως να υπάρξει κλιμάκωση που θα έσερνε και την ίδια σε ευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία, τα μέλη της ζητούν να ληφθεί γρήγορα η απόφαση για τη διαδοχή του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος πρόκειται να παραιτηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, έπειτα από εννέα χρόνια στη συγκεκριμένη θέση. Η Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ήθελαν να δουν κάποιο πρόσωπο από την ΕΕ στη θέση του γενικού γραμματέα, με την ελπίδα μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σύμφωνα με τους Times. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Στόλτενμπεργκ θα μπορούσε να κληθεί να παρατείνει τη θητεία του για τέταρτη φορά.

