Αυτοκτόνησε 23χρονή Ντέιζι Κόλμαν, οκτώ χρόνια μετά τον βιασμό της

Πώς επιβιώνεις έπειτα από έναν βιασμό που γίνεται θέμα ακόμα και ντοκιμαντέρ; Η Ντέιζι Κόλμαν ήταν μαθήτρια στο Μέριβιλ του Μιζούρι όταν βιάστηκε από συμμαθητή της. Επέζησε του σωματικού και ψυχολογικού τραύματος για οκτώ χρόνια. Αλλά τελικά δεν άντεξε. Εδωσε τέλος στη ζωή την περασμένη Τρίτη (4/8).

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η μητέρα της 23χρονης κοπέλας, με μία συναισθηματική ανάρτηση στα social media.

«Ήταν η καλύτερη μου φίλη και μια καταπληκτική κόρη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Μακάρι να μπορούσα να έδιωχνα τον πόνο της. Δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό που της έκαναν εκείνα τα αγόρια».

H Ντέιζι είχε βιαστεί από έναν συμμαθητή της όταν ήταν 14 ετών. Επειτα έγινε το θέμα στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Audrie and Daisy», στο οποίο αναδείχτηκε το φαινόμενο των βιασμών κοριτσιών από συμμαθητές τους στις ΗΠΑ.

Ο βιασμός της συνέβη σε ένα πάρτι στο Μέριβιλ το 2012. Οπως είχε καταγγείλει η Ντέιζι, βιάστηκε από τον κατά τρία χρόνια μεγαλύτερο συμμαθητή της, Μάθιου Μπάρνετ.

Η μητέρα της είχε καταθέσει πως εκείνο το βράδυ είχε βρει την κόρη της στη βεράντα του σπιτιού, με βρεγμένα μαλλιά και φορώντας μόνο ένα μπλουζάκι. Οι θερμοκρασίες ήταν κάτω του μηδενός.

Ο συμμαθητής της Μάθιου Μπάρνετ, συνελήφθη για τον βιασμό. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος δύο μήνες αργότερα, καθώς ο εισαγγελέας της κομητείας Νονταγουέι έκρινε πως δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υποστήριξε πως το σεξ ήταν συναινετικό. Από την άλλη, η οικογένεια της Ντέιζι ισχυριζόταν πως δέχοταν απειλές από τους γονείς του Μπάρνετ. Εν τέλει ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια επιτήρησης.

Η Ντέιζι, μια κοπέλα που έβρισκε χαρά στη ζωή της μέσα από το πάθος της με τα τατουάζ, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει τέσσερις φορές στο παρελθόν. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπέστη εξευτελισμούς και πιέσεις από την τοπική κοινότητα, ενώ είχαν κυκλοφορήσει και μπλουζάκια που έγραφαν «Ματ 1: Ντέιζι 0».

Η 23χρονη είχε ιδρύσει μια οργάνωση την SafeBAE, η οποία έχει σκοπό τον τερματισμό των σεξουαλικών επιθέσεων μεταξύ των μαθητών.

She loved talking to young people about changing the culture and taking care of one another.Much of her healing came from each of you. She was so proud of the work we’ve done and loved seeing so many fierce young activists push for change in their schools and among their friends.

— SafeBAE (@safe_bae) August 5, 2020