US Open: Η 20χρονη Οσάκα έγραψε ιστορία – Η Γούλιαμς «τα έψαλε» στον διαιτητή [βίντεο]

Χαμός στον τελικό του αμερικανικού όπεν. Η 20χρονη Ναόμι Οσάκα μπορεί να έγραψε ιστορία καθώς με την νίκη της επί της Σερένα Γουίλιαμς έγνε η πρώτη γιαπωνέζα τενίστρια που κατακτά ένα grand slam, ο τελικός όμως στιγματίστηκε από την άγρια λεκτική αντιπαράθεση που είχε η αμερικανίδα αντίπαλός της με τον πορτογάλο διαιτητή του αγώνα Κάρλος Ράμος.

Ολα άρχισαν από μία παρατήρηση του διαιτητή προς τη Γουίλιαμς να σταματήσει να δέχεται εντολές από τον προπονητή της! Σε έξαλλη κατάσταση εκείνη του επιτέθηκε φραστικά αποκαλώντας τον «κλέφτη» αποδίδοντας αποκλειστικά σε εκείνον την απώλεια ενός πόντου.

«Τολμάς να με λες κλέφτρα;» τον ρώτησε εξοργισμένη, «εσύ είσαι κλέφτης», του είπε η Γουίλιαμς που νωρίτερα είχε σπάσει από τα νεύρα της την ρακέτα της.

«Ποτέ δεν κλέβω για να νικήσω. Προτιμώ να χάσω», επέμεινε ενώ στην επόμενη αλλαγή πλευράς είπε απευθυνόμενη στον Ράμος: «Δεν έχω δεχθεί καμία προπονητική οδηγία. Δεν έχω εξαπατήσει ποτέ και κανέναν στην ζωή μου, έχω μία κόρη και αγωνίζομαι για το σωστό. Μου χρωστάς εξηγήσεις, μία συγγνώμη».

Το ξέσπασμα της Γουίλιαμς είχε ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι από τους θεατές την αποδοκίμασαν και άλλοι πήραν το μέρος της στον καβγά με τον διαιτητή. Ιδια εικόνα και στα social media όπου άλλοι επιδοκίμασαν το θάρρος της να τα… «ψάλλει» στον διαιτητή (δείτε το tweet κάτω) και άλλοι χαρακτήρισαν προβλητικό και αδικαιολόγητο το ξέσπασμά της.

This is enraging just to watch. Every woman and girl who has been treated unjustly knows that shake in her voice. And I understand how especially painful this is for Black women and girls to watch. pic.twitter.com/4Ag25m58Pg h:t @rerutled #serenawilliams #USOpenFinal

— Mona Eltahawy (@monaeltahawy) September 9, 2018