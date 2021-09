73α βραβεία EMMY: Οι νικητές και οι (μεγάλοι) χαμένοι

Τα EMMY θεωρούνται τα «Οσκαρ της τηλεόρασης». Αν όμως αναλογιστεί κανείς την απίστευτη αλλαγή του μέσου –και την συνακόλουθη εντυπωσιακή αναβάθμιση του τηλεοπτικού περιεχομένου– τα τελευταία χρόνια, ίσως να μην είναι μακριά η εποχή που αυτά τα βραβεία θα είναι πιο σημαντικά από τα κινηματογραφικά –υπερβολή ή όχι, τα βραβεία που απένειμε η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες συγκέντωσαν την αφρόκρεμμα της βιομηχανίας του θεάματος και μάλιστα αυτή που βλέπουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) σε μια τελετή που –λόγω της Covid-19– έγινε υπαίθριο χώρο, στο LA Live’s Event Deck, πίσω από το «Microsoft Theater», τιμήθηκαν οι καλύτεροι της μικρής οθόνης: το Netflix αποδείχτηκε ο μεγάλος νικητής της κερδίζοντας συνολικά 44 βραβεία, σχεδόν τα διπλάσια από πέρσι, και ξεπερνώντας κατά πολύ τον ανταγωνισμό των HBO και HBO Max τα οποία κέρδισαν συνολικά 19 βραβεία.

Η 73η Τελετή Απονομής των βραβείων EMMY έγινε με οικοδεσπότη τον Cendric the Entertainer.

Το «The Crown», με 24 υποψηφιότητες, όχι μόνο κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς αλλά κατάφερε να αποσπάσει όλα τα βραβεία στην κατηγορία του δράματος, συμπεριλαμβανομένων των Α’ Γυναικείου για την Ολίβια Κόλμαν, Α’ Ανδρικού για τον Τζος Ο’ Κόνορ και Β’ Γυναικείου για την Τζίλιαν Αντερσον.

Από την άλλη, το «Ted Lasso» του Apple TV+ πήρε το βραβείο της Καλύτερης Κωμικής Σειράς με τον Τζέισον Σουντέικις να κερδίζει τον Α’ Ανδρικό Ρόλο.

Το «The Queen’s Gambit» πήρε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, όμως η πρωταγωνίστριά του Ανια-Τέιλορ Τζόι έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου από την Κέιτ Γουίνσλετ που τιμήθηκε για την ερμηνεία της στο «Mare of Easttown».

H Γουίνσλετ, κάτοχος Οσκαρ για το «Σφραγισμένα Χείλη» το 2009, είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της στο «Mare of Easttown» καθώς και για το γεγονός ότι αρνήθηκε να «λεπτύνουν» το σώμα της κατά τη διάρκεια μιας αποκαλυπτικής σκηνής σεξ στη μίνι αυτή σειρά του HBO.

Υπήρξαν και μεγάλοι χαμένοι.

Το «WandaVision», το οποίο είχε καταφέρει να αποσπάσει 23 υποψηφιότητες, έφυγε ουσιαστικά με άδεια χέρια, κερδίζοντας μόνο τρία τεχνικά βραβεία. Το ίδιο συνέβη και με το «The Mandalorian», το οποίο είχε αποσπάσει 24 υποψηφιότητες.

Χαμένη ήταν και η ίδια η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία βρέθηκε και αυτή να κατηγορείται για μεροληψία υπέρ των λευκών πρωταγωνιστών, καθώς μολονότι υπήρξαν αρκετοί αφροαμερικανοί υποψήφιοι, κανείς τους δεν κατάφερε να πάρει βραβείο. Ετσι, το hashtag #emmyssowhite –κατά το #goldenglobessowhite των Χρυσών Σφαιρών– έκανε τη ζημιά του στην απήχηση μιας τελετής, που κάθε χρόνο έχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον.

Τα σημαντικότερα βραβεία των 73ων EMMY ήταν:

Καλύτερη Δραματική Σειρά: «The Crown»

–A’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά: Τζος Ο’ Κόνορ («The Crown»)

–Α’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά: Ολίβια Κόλμαν («The Crown»)

–Β’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά: Τομπάις Μένζις («The Crown»)

–Β’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά: Τζίλιαν Αντερσον («The Crown»)

–Καλύτερη Κωμική Σειρά: «Ted Lasso»

–Α’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέικις («Ted Lasso»)

–A’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

–B’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά: Μπρετ Γκόλντστιν («Ted Lasso»)

–B’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Γουάντινχαμ («Ted Lasso»)

–Καλύτερη Μίνι Σειρά: «The Queen’s Gambit»

–Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ («Halston»)

A’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ («Mare of Easttown»)

–B’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά: Ιβαν Πίτερς («Mare of Easttown»)

–B’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά: Τζουλιάν Νίκολσον («Mare of Easttown»)

–Variety (Μαγνητοσκοπημένο): «Hamilton»

–Variety (Live): «Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020»

–Σενάριο σε Μίνι Σειρά: «I May Destroy You»

–Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: «The Queen’s Gambit»





–Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: «RuPaul’s Drag Race»

–Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: «Hacks» (There Is No Line – Pilot)

–Σενάριο σε Κωμωδία: «Hacks» (There Is No Line – Pilot)

–Variety Sketch: «Saturday Night Live»

–Talk Show: «Last Week Tonight With John Oliver»

–Σενάριο σε Variety: «Last Week Tonight With John Oliver»

–Σκηνοθεσία σε Δράμα: «The Crown» (επεισόδιο «War»)

–Σενάριο σε Δράμα: «The Crown» (επεισόδιο «War»)