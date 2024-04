Θα έχουμε (μόνο) την Τήλο;

Ευτυχώς υπάρχει και η Τήλος. Η Τήλος που – ακόμα – διατηρεί τη φυσική ομορφιά της. Η Τήλος που γίνεται πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Τήλος. Η άγνωστη μέχρι πριν λίγα χρόνια Τήλος. Ένα νησί που ήξεραν λίγοι και το ίδιο λίγοι επισκέπτονταν για διακοπές. Με τα πλοία που το προσέγγιζαν τις «μικρές ώρες» ή σε συνδυασμό με άλλα δρομολόγια.

Η Τήλος λοιπόν τα κατάφερε. Εγινε παγκόσμιο παράδειγμα. Το πρώτο νησί παγκοσμίως που χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων.

Αξίζουν εύσημα λοιπόν. Στο νησί, στη δήμαρχο Μαρία Καμμά – Αλιφέρη που το οραματίστηκε και το πέτυχε, στους 900 περίπου κατοίκους του.

Ηταν άξιοι, αγαπούν τον τόπο τους. Και στάθηκαν με έναν τρόπο, τυχεροί. Γιατί;

Μα γιατί, χάρη στην οργανική τους ζωή, μπόρεσαν να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό που ήταν ακόμα διαχειρίσιμο. Στη διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Γιατί, αν και δίπλα στη Ρόδο και στην Κω, ναυαρχίδες της τουριστικής κίνησης με εκατομμύρια αφίξεις τουριστών κάθε χρόνο, η Τήλος βιώνει αλλιώς τα καλοκαίρια.

Και τώρα, που το όνομά της ακούγεται και που θα φιγουράρει στα διεθνή ταξιδιωτικά έντυπα «ως κρυμμένος θησαυρός» στο Αιγαίο και θα μπει στη λίστα των απαιτητικών ταξιδιωτών, θα έχει ήδη διαμορφώσει την κουλτούρα στην οποία θα τους μυήσει.

Παράδειγμα

Ενα νησί, που μαζί με τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, αναφέρουμε ως παραδείγματα προς μίμηση για τα άλλα δεκάδες νησιά που αποτελούν το σύμπλεγμα της νησιωτικής Ελλάδας. Για τους δεκάδες άλλους προορισμούς της χώρας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν πρώιμα, μην έχοντας ακόμα στο νου τη βιωσιμότητα. Τότε που η φυσική ομορφιά ήταν το δεδομένο, το αυτονόητο και ίσως αυτό που δεν εκτιμήθηκε έγκαιρα. Ισως σήμερα η Τήλος να γίνει πέρα, από παγκόσμιο πρότυπο, οδηγός και για άλλα μέρη στη χώρα, που έγιναν βιαστικά προορισμοί, ξεχνώντας πώς να παραμένουν τόποι.

Ισως η Τήλος αποτρέψει ανερχόμενους προορισμούς από το να χτίζουν πυλωτές για να κάνουν ένα ακόμα studio για (γκρίζα) ενοικίαση σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ισως αφυπνίσει την Αυτοδιοίκηση και σε άλλες περιοχές που μπαίνουν στον τουριστικό χάρτη, ώστε να μεριμνήσει πρώτα για την ορθή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης των απορριμμάτων πριν δαπανήσει κονδύλια για διαφημιστική προβολή ή για την κατασκευή ενός (περιττού) μνημείου.

Γιατί η Τήλος και οι άνθρωποί της έδειξαν την εκτίμηση και διαμόρφωσαν συνείδηση για τον τόπο τους.

Πώς όμως το παράδειγμα της Τήλου θα βρει εφαρμογή στους άλλους τόπους; Σε πολλά νησιά του Αιγαίου η ανοικοδόμηση τουριστικών συγκροτημάτων, κατοικιών με πισίνες και η ανάπτυξη ακινήτων είναι στην κορυφή των επενδυτικών κινήσεων. Η Μύκονος και η Σαντορίνη, είναι ίσως οι πιο ώριμες περιπτώσεις. Όμως ακολουθούν η Πάρος, η Τήνος, η Σέριφος, η Σίφνος. Ακόμη και η Αστυπάλαια.

Σε αυτό το πλαίσιο πώς βρίσκει πρακτική εφαρμογή το σύστημα της κυκλικής οικονομίας; Όταν η διαχείριση απορριμμάτων ήδη αποτελεί έναν άλυτο γρίφο για διαδεχόμενες δημοτικές αρχές στις Κυκλάδες και όχι μόνο. Όπως και η εξάντληση των φυσικών πόρων, με τη διαθεσιμότητα του νερού να προβληματίζει.

Η Τήλος τα κατάφερε. Αντέστρεψε την αλληλουχία. Φρόντισε πριν χαλάσει.

Λίγα μίλια πιο πέρα, στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση της HOTREC, του Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής φιλοξενίας, με θέμα: «Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση-EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis». Στόχος, η αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης από τους φορείς του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Τήλος τα κατάφερε. Οι υπόλοιποι, θα πρέπει να αποφασίσουν, να κινηθούν, να προλάβουν.

Αλλιώς, θα έχουμε (μόνο) την Τήλο.

