Μια πόλη Ντάμπο

Πετάει, πετάει ο…;;; Μη βάλετε στοίχημα για τη συνέχεια, θα χάσετε. Παλιά γκανιάν ήταν ο γάιδαρος αλλά αν ρωτήσετε το ειδικό, προσφάτως συσταθέν στην ερωτική «Θες-άλλο-Νίκη;», εθελοντικό Σ.Ελ.Ε.Κ., δηλαδή το «Σώμα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για την περίοδο της ΔΕΘ», άλλη απάντηση θα έχετε.

Μετά τα αστεράκια των ΗΠΑ και τα φαναράκια της Κίνας των προηγουμένων ετών, ήρθε η σειρά, μια και την Ινδία τιμούμε φέτος ως Έκθεση και εκτιθέμεθα, να αμολήσουμε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης όχι περιστέρια βούτες, σάγιες και ντουνέκια αλλά μικρά, χρωματιστά ξαδερφάκια του Ντάμπο, του ελεφαντάκου του Disney, που με τ’ αυτιά πετούσε.

Γέμισε ο ντε και καλά εορταστικός σαλονικιώτικος ουρανός προβοσκίδα κι ελεφαντόδοντα, elephant is in the air σε Bollywood μπιτάκι. Πάει πια η θρυλική Ναργκίς και η γη της, η ποτισμένη με ιδρώτα. Τώρα μόνον αέρας ποτισμένος με υπέρβαρους Ντάμπο, που αμέριμνοι και εικαστικά προχώ ίπτανται.

Κι όσο κι αν συμπαθείς τα αυταράδικα γκρι θηλαστικά –τα μόνα έμβια με ενσωματωμένο ντους, εεε…– κάπως ξενίζουν ως επουράνια αγέλη στη γωνία Αγγελάκη με Εθνικής Αμύνης, την ώρα που περιμένεις εναγωνίως αστικό του ΟΑΣΘ. Περνά απ’ το μυαλό η λογική σκέψη: Μήπως είναι πρόλογος και οι σοφοί εδώ συγκοινωνιάρχες ετοιμάζονται, κατά το ινδικό στυλ και με καμιά τάχα αδελφοποίηση με Βομβάη, να βάζουν κόσμο και στις οροφές των ήδη ρεζίλικων «παρ’–το-πόδι-σου-απ’-το-στόμα- μου» λεωφορείων του ΩχχχΑΣΘ ;

Ήδη κάποιες περίεργες διαταραχές εμφανίζονται στους εκτεθειμένους ιθαγενείς της Εκθέσεως (εκτός από τα καθρεφτάκια, τις πρωθυπουργικές χάντρες και άλλα είδη κομμωτηρίου) σε βαθμό που οι πάσχοντες από σύνδρομο Αστερίξ να φοβούνται διπλά πια: εκτός από τον ουρανό, μη τους πέσουν και καμιά εκατοστή ελέφαντες κατακέφαλα.

Κι επειδή τελικά περίτρανα αποδεικνύεται πως στην Νταμπούπολη ο ελέφαντας πετάει, ο εναέριος χώρος της πόλης μοιάζει να απόκτησε αυξημένη κίνηση και υπερβατικές ιδιότητες. Πουλιά πετάμενα και άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα, που για καιρό αγνοούνταν, κατά μαρτυρία πολλών, ιδιόμορφα ευαίσθητων, κάνουν, λένε, την εμφάνισή τους πλάι στα Νταμπάκια, αν έχεις την κατάλληλη οραματική σκευή.

Άλλος βλέπει πετούμενους τους πάντα ελλείποντες τροχονόμους (τους δυο, που βλέπουμε επίγεια τους φωνάζουμε με το μικρό τους όνομα πια). Άλλος ανακαλύπτει λάβρους δημοτικούς συμβούλους να απολαβρίζονται εναερίως και να γίνονται αεράτοι αντιδήμαρχοι. Ένας τρίτος βλέπει ουρανομήκη την ανάπτυξη. Το (ποιο;) Μετρό μοιάζει πάλι στον αέρα μαζί με τα αρχαία της Βενιζέλου ενώ κοτζαμάν Πρωθυπουργός μίλησε για εναέριο περιφερειακό. Πετάει ο περιφερειακός; Ναι, πετάει.

Τι να πρωτοπρολάβει να ελέγξει το «Σώμα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για την περίοδο της ΔΕΘ», με τόσα πετούμενα στον αέρα; Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή των εναερίων Ντάμπο τελικά. Σ’ ένα νεκροταφείο ελεφάντων καλείσαι, ως ινδοσαλονικιός φακίρης, ν’ αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας.