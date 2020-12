Χριστούγεννα με ταινίες και πολυαναμενόμενες νέες σειρές

O Δεκέμβριος ήρθε, η καραντίνα συνεχίζεται και εσύ αναζητάς τρόπους να διασκεδάσεις και να ψυχαγωγηθείς. Γιορτές άλλωστε έρχονται, μαζί και οι στιγμές που περιμένεις -και σίγουρα αξίζεις- να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να ξεφύγεις έστω νοητά από την “κλεισούρα”. Η COSMOTE TV φροντίζει, με πλούσιο περιεχόμενο και μια σειρά από πρεμιέρες, να κάνει τις ημέρες του Δεκεμβρίου πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές

Ο πολυαναμενόμενος νέος κύκλος της ελληνικής αστυνομικής σειράς – πρότυπο “Ετερος Εγώ – Κάθαρσις”, η πρεμιέρα του άκρως “επίκαιρου” The Stand, βασισμένο στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κινγκ και με ένα καταπληκτικό καστ (Alexander Skarsgard, James Marsden, Whoopi Goldberg και Marilyn Manson!), και εκείνη του δικαστικού θρίλερ “Υουr Honor”, με πρωταγωνιστή τον Bryan Cranston του “Breaking Bad”, ξεχωρίζουν ανάμεσα από πολλές ακόμη ποιοτικές παραγωγές που έρχονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Παράλληλα, η COSMOTE TV σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud 21, σου δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσεις κινηματογραφικές ταινίες και να τις παρακολουθήσεις λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες ή σε Α’ Πανελλήνια πρεμιέρα, και να τις απολαύσεις στο σπίτι, μέσα από την PVod υπηρεσία, τη νέα επιλογή της υπηρεσίας Movies Club.

Για να μη χάσεις ούτε μια μέρα, αυτές είναι με χρονολογική σειρά οι σειρές και νέοι κύκλοι επεισοδίων που κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV τον Δεκέμβριο

Balthazar S2 & S3

(Crime, Thriller) Προβολή: 4 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD ο 2ος κύκλος με 10 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Ο 3ος κύκλος της σειράς θα προβληθεί την Παρασκευή 18/12, με 8 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Πρωταγωνιστούν: Tomer Sisley (Largo Winch) Helene de Fougerolles (The Beach).

H νέα αστυνομικός Helene Bach, έρχεται αντιμέτωπη με περίπλοκες υποθέσεις φόνων, και αναγκάζεται να στραφεί για βοήθεια στο πρόσωπο του ευφυέστατου και εκκεντρικού ιατροδικαστή Raphael, που διαθέτει την μοναδική ικανότητα να συνομιλεί με τους νεκρούς. Η σειρά εντυπωσιάζει με την γρήγορη, σφιχτοδεμένη πλοκή της και τις έντονες ανατροπές στην επίλυση του κάθε μυστηρίου.

Magnum P.I. S3

(Action, Crime) Προβολή: 6 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ, 48 ώρες μετά την Αμερική. Πρωταγωνιστούν: Jay Hernandez (Hostel, Suicide Squad), Zachary Knighton (Happy Endings), Perdita Weeks (As Above, So Below).

H μοντέρνα εκδοχή της κλασσικής σειράς, επιστρέφει για τρίτη τηλεοπτική σεζόν αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Στο πλευρό του Μάκγνουμ βρίσκεται πάντα η όμορφη Τζούλια Χίγκινς, ιδιοκτήτρια του πολυτελούς θέρετρου Robin’s Nest, μαζί με τα δυο της σκυλιά ντόμπερμαν!

MacGyver S5

(Action, Crime) Προβολή: 6 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD στις 11 το βράδυ, 48 ώρες μετά την Αμερική. Πρωταγωνιστούν: Lucas Till (X-Men: Apocalypse), Tristin Mays (The Wedding Ringer), Justin Hires (21 Jump Street).

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο πολυμήχανος Μαγκάιβερ, με όπλα το εξαιρετικό ταλέντο και τις ανεξάντλητες επιστημονικές γνώσεις, επιλύει τα δυσκολότερα προβλήματα με τον πιο αντισυμβατικό τρόπο, και σώζει ζωές. Αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Your Honor

(Crime, Thriller) Προβολή: 7 Δεκεμβρίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική, αριθμός επεισοδίων: 10. Πρωταγωνιστούν: Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Bryan Cranston (Breaking Bad), Hunter Doohan (What If), Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name).

Από τους παραγωγούς των The Good Wife και The Night Of, έρχεται ένα αγωνιώδες θρίλερ ανατροπών, με έναν έγκριτο δικαστή να βρίσκεται αντιμέτωπος με την δυσκολότερη απόφαση της ζωής του, όταν αναγκάζεται να συγκαλύψει ένα φονικό έγκλημα του ίδιου του γιου.

Our Cartoon President S3

(Comedy) Προβολή: 7 Δεκεμβρίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ. Πρωταγωνιστούν: Jeff Bergman (Gremlins 2), James Adomian (Central Park).

Μια χιουμοριστική ματιά από την κλειδαρότρυπα μέσα στον Λευκό Οίκο και στην ζωή του απερχόμενου πλέον προέδρου Donald J. Trump.

Tin Star S3

(Crime, Drama) Προβολή: 12 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD Πρεμιέρα στις 10 το βράδυ, 48 ώρες μετά την Αγγλία με διπλό επεισόδιο κάθε εβδομάδα, αριθμός επεισοδίων: 6. Πρωταγωνιστούν: ο υποψήφιος για Όσκαρ Tim Roth (Rob Roy), Genevieve O’Reilly (Rogue One), Christina Hendricks (Mad Men).

O 3ος και τελευταίος κύκλος της συναρπαστικής αστυνομικής σειράς έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Έτερος Εγώ: Κάθαρσις

(Crime, Thriller) Προβολή: 8 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα στις 6 το απόγευμα, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Τάσος Νούσιας, Πέτρος Λαγούτης, Μάνος Βακούσης, Κατερίνα Διδασκάλου, Μελισσάνθη Μαχούτ.

Στο νέο κύκλο 8 επεισοδίων της σειράς, μία νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους Πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Οι ανατροπές διαδέχονται η μια την άλλη και μία καλοστημένη πλεκτάνη αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Νέες προσθήκες στο καστ, ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, η Άννα Μενενάκου, και ο Δημήτρης Καπετανάκος. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα οι: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Κόρα Καρβούνη, Πολύδωρος Βογιατζής, Μυρτώ Αλικάκη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Χρήστος Σαπουντζής, Κωνσταντίνος Τζούμας κ.α. Το σενάριο είναι μία ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο υπογράφει μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 18:00 οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν στο COSMOTE SERIES MARATHON HD όλα τα επεισόδια του προηγούμενου κύκλου επεισοδίων («Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές»).

The Stand

(Horror, Fantasy) Προβολή: 18 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD Πρεμιέρα στις 11 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική με ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα, αριθμός επεισοδίων: 9. Πρωταγωνιστούν: Alexander Skarsgard (True Blood), James Marsden (X-Men, Mrs. America), η βραβευμένη με Όσκαρ Whoopi Goldberg (Ghost, Sister Act) και ο Marilyn Manson σε ρόλο-έκπληξη.

Ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος απελευθερώνει τον φονικό ιό μιας παγκόσμιας πανούκλας που αποδεκατίζει την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αμερικής, και οδηγεί σε μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης εν μέσω μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης του καλού εναντίον του κακού.

Στη νέα, κατεστραμμένη Αμερική, μια ομάδα επιζώντων αγωνίζεται να βρει νόημα σε μια νέα πραγματικότητα και καταλήγει να επιλέγει πλευρές σε έναν πόλεμο υπερφυσικών αναλογιών. Ο αμφιλεγόμενος σταρ Marilyn Manson συμμετέχει σε ρόλο που κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ έχει συμβάλλει και στο soundtrack διασκευάζοντας το κλασσικό τραγούδι των Doors, “The End”.

The Virtues

(Drama) Προβολή: 25 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 4 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Πρωταγωνιστούν: Stephen Graham (Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) Niamh Algar (Raised by Wolves).

Ένας αλκοολικός πατέρας που αναγκάζεται να αποδεχτεί την φυγή της πρώην συζύγου του για την Αυστραλία μαζί με τον 9χρονο γιό τους, αποφασίζει να ταξιδέψει μέχρι την Ιρλανδία όπου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με δαίμονες του παρελθόντος και τραύματα από την παιδική του ηλικία.

Fleabag S1 & S2

(Comedy, Drama) Προβολή: 26 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD Θα προβληθούν και οι δυο κύκλοι, με σύνολο 12 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Πρωταγωνιστούν: Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Phoebe Waller-Bridge (Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) η βραβευμένη με Όσκαρ Olivia Colman (The Favourite), και ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Andrew Scott (Spectre).

H Phoebe Waller-Bridge γράφει και πρωταγωνιστεί σε μια σειρά που βρέθηκε υποψήφια για 11 βραβεία Έμμυ και κέρδισε σε 6 συνολικά κατηγορίες. Στην σειρα υποδύεται την Λονδρέζα διαταραγμένη ηρωίδα που καλείται να αντιμετωπίσει το τραύμα μετά τον θάνατο της καλύτερης της φίλης, αλλά και να διαχειριστεί την σχέση με την ανταγωνιστική αδερφή και τον σεξιστή σύζυγο της, την εχθρική μητριά τους, την επιχείρηση της που αντιμετωπίζει θέματα επιβίωσης, καθώς και την ερωτική έλξη που αισθάνεται για έναν καθολικό ιερέα.

Αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια COSMOTE SERIES & MARATHON HD, οι σειρές θα είναι διαθέσιμες από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), μέσα από τον οποίο έχεις στη διάθεσή σου πληθώρα σειρών και ολόκληρους κύκλους επεισοδίων.

Σινεμά στο σπίτι με την νέα PVod υπηρεσία

Και αν θέλεις να δεις τις νέες ταινίες λίγο μετά την έξοδό τους στους κινηματογράφους, η PVoD υπηρεσία, μέσα από το Movies Club της COSMOTE TV, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα με τιμή ενοικίασης από 4,90 ευρώ και 48 ώρες διορία να παρακολουθήσεις. Ανάμεσά τους και πανελλήνιες πρεμιέρες απευθείας στην COSMOTE TV, σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Οdeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud 21.

Στην υπηρεσία PVoD της COSMOTE TV, και μόνο σε αυτή, σας περιμένουν νέες δημιουργίες όπως: The Doorman (πρωταγωνιστούν Jean Reno, Ruby Rose), The Secret Garden (Colin Firth, Julie Walters) Hard Kill (Bruce Willis, Jesse Metcalfe), Run (Sarah Paulson, Kiera Allen, Onalee Ames), Tales of the lock down (Carlos Bardem, Luis Tosar, Alberto Ammann, Isco Alarcon), How to be a good wife (Juliette Binoche, Yolande Moreau), Jiu Jitsu σε σκηνοθεσία του Dimitris Logothetis (Nicolas Cage, Marie Avgeropoulos), Fatman των Eshom και Ian Nelms κ.ά