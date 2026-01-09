Οι ΗΠΑ επιχειρούν να κατασχέσουν το τάνκερ «Olina» στην Καραϊβική

Στην κατάληψη ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου, του πέμπτου κατά σειρά, προχωρούν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική. Σύμφωνα με το Reuters πρόκειται για το τάνκερ «Olina», το οποίο βρίσκεται κοντά στο Τρινιντάντ, ενώ συνδέεται άμεσα με εξαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Το «Olina», το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε παραπλανητικά τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή, σύμφωνα με πηγή του κλάδου με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Ο πομπός εντοπισμού AIS (θέσης) του πλοίου ήταν για τελευταία φορά ενεργός πριν από 52 ημέρες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Βενεζουέλας, βορειοανατολικά του Κουρασάο, ανέφερε ξεχωριστά η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard. «Η κατάσχεση ακολουθεί μια παρατεταμένη καταδίωξη δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με αποστολές βενεζουελανικού πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή του κλάδου, το «Olina» έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, ως μέρος ενός στολίσκου, λίγο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου, και το πλοίο επέστρεφε πλήρως φορτωμένο στη Βενεζουέλα μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν έφερε το όνομα Minerva M, καθώς —όπως ανέφερε η Ουάσιγκτον— αποτελούσε μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» πλοίων που πλέουν με ελάχιστη ρύθμιση ή γνωστή ασφαλιστική κάλυψη.

