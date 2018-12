«Γιορτινή Δωροθύελλα» με super κλήρωση 250.000 ευρώ* στα ΑΒ

Η AB Βασιλόπουλος, ανοίγει την εορταστική περίοδο, με μια μοναδική «Γιορτινή Δωροθύελλα»! Για το διάστημα 17 έως 31 Δεκεμβρίου, επιβραβεύει όλους εκείνους που εμπιστεύονται τα καταστήματα ΑΒ για τα καθημερινά τους ψώνια και προσφέρει σε ένα μεγάλο τυχερό 250.000 ευρώ σε μετρητά*, ενώ 1.000 τυχεροί πελάτες κάθε βδομάδα κερδίζουν 60 ευρώ σε 6ευρες επιταγές με την AB Plus.

Στην ΑΒ κάθε μέρα κερδίζετε! Έτσι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο πραγματοποιώντας αγορές άνω των 20 ευρώ** με την κάρτα AB Plus, αλλά και στις εβδομαδιαίες κληρώσεις για δωροεπιταγές 60 ευρώ σε 6ευρες επιταγές AB Plus. Στην ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι ΑΒητικοί πελάτες, που χρησιμοποιούν την κάρτα AB Plus στις αγορές τους.

Όλοι εμείς στην ΑΒ Βασιλόπουλος, απαντάμε στην πράξη στις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας, και επιβραβεύουμε την εμπιστοσύνη τους. Με στόχο να προσφέρουμε πάντα το καλύτερο, κάνουμε τα γιορτινά ψώνια διασκέδαση με μια θύελλα από μοναδικές προσφορές και μεγάλα δώρα για όλους τους πελάτες μας!

Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΒητικη «Γιορτινή Δωροθύελλα», και τους όρους και προϋποθέσεις της ενέργειας μπορείτε να βρείτε στο επίσημο website της ΑΒ www.ab.gr, στα social media της εταιρίας αλλά και σε όλα τα καταστήματα ΑΒ.

*Το ως άνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις, φόρους και τέλη που αφορούν κέρδη από διαγωνισμούς.

**Αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων, προσφορών και επιταγών.