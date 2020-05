Πώς θα είναι τα ξενοδοχεία μετά το lockdown

Τώρα που τα ξενοδοχεία αρχίζουν να ανοίγουν ξανά σε διάφορα μέρη του κόσμου, εφαρμόζονται παντού νέα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των επισκεπτών και του προσωπικού. Από τον πλήρη και βαθύ καθαρισμό των χώρων μέχρι τις υποχρεωτικές μάσκες προσώπου, η βρετανική Telegraph μας δίνει μια εικόνα για το τι μπορεί κανείς να περιμένει από τη νέα κανονικότητα της διαμονής σε ξενοδοχείο.

«Kempinski»

Το σέρβις με λευκά γάντια υπήρξε εδώ και πολύ καιρό δείκτης πολυτελούς φιλοξενίας, αλλά τώρα όλοι οι υπάλληλοι της αλυσίδας Kempinski Hotels, από το προσωπικό της πόρτας μέχρι τους μπάρμαν και τους σερβιτόρους, είναι υποχρεωμένοι να τα φορούν, μαζί με μάσκες προσώπου διακοσμημένες με μοτίβο λουλουδιών του «Kempinski». Οι μάσκες, που φοριούνται στο Hotel Adlon Kempinski στο Βερολίνο, κατασκευάζονται ειδικά από τον Maruel, τον ιταλό designer στολών ξενοδοχείων, και διατίθενται επίσης σε όλα τα δωμάτια και τις σουίτες για τους επισκέπτες.

«Baur au Lac»

Το ιστορικό μεγάλο ξενοδοχείο της Ζυρίχης έχει εφαρμόσει μια σειρά προληπτικών μέτρων. Το ολοκληρωμένο του καθεστώς υγιεινής βασίζεται στις οδηγίες του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου για τη Δημόσια Υγεία (BAG) και περιλαμβάνει μπάρες (για την τήρηση των αποστάσεων) κατά το check in, την επιλογή λήψης στοιχείων επικοινωνίας στην εξωτερική βεράντα του εστιατορίου για να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της Covid-19 και ταμπέλες γύρω από το ξενοδοχείο -τις οποίες θα φορούν επίσης τα μέλη του προσωπικού- που θα υπενθυμίζουν την τήρηση των αποστάσεων.

«Four Seasons»

Τα Four Seasons Hotels and Resorts έχουν συνεργαστεί με το νοσοκομείο Johns Hopkins Medicine International για τη δημιουργία του προγράμματος «Lead With Care» και μιας νέας εφαρμογής για smartphone, την οποία οι επισκέπτες θα χρησιμοποιούν για ψηφιακό check-in πριν από την άφιξή τους, παραγγελίες υπηρεσίας δωματίου και υπηρεσίες θυρωρείου, έτσι ώστε να περιοριστεί η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο.

«Anantara»

Οπως και πολλά άλλα ξενοδοχεία, το Anantara έχει καταργήσει τον μπουφέ του πρωινού. Ωστόσο, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν à la carte breafast στο εστιατόριο, όπου οι σερβιτόροι θα τους σερβίρουν φορώντας γάντια και μάσκες προσώπου.

«VP Plaza España»

Μαζί με την υποχρεωτική κράτηση για το μπαρ, την πιθανή εισαγωγή «γρήγορων» τεστ Covid-19 για όλο το προσωπικό και τους επισκέπτες, καθώς και δωρεάν μάσκες, γάντια και μπουκάλια απολυμαντικού χεριών, το VP Plaza España, ένα ντιζάιν ξενοδοχείο στη Μαδρίτη, εφαρμόζει επίσης πολύ αυστηρές πρακτικές καθαρισμού.

«Ruby Hotels»

Η αλυσίδα Ruby Hotels δημιούργησε για τα ξενοδοχεία της, που βρίσκονται κυρίως στην Αυστρία και τη Γερμανία, το μοντέλο «Lean Luxury», που σημαίνει ότι δεν διαθέτουν εστιατόριο ή room service αφού βρίσκονται στην καρδιά αστικών περιοχών, αλλά μόνο ένα μπαρ ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και για τους πελάτες της.

Διαθέτει επίσης μηχανήματα αυτόματης πώλησης και self-check in, το οποίο θα γίνεται μέσω tablet ενσωματωμένου στον πάγκο της ρεσεψιόν όπου έχουν ακόμη καθοριστεί οι αποστάσεις των πελατών στην ουρά, μειώνοντας τον χρόνο της διαδικασίας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσης, ο όμιλος έχει καταργήσει το check out: οι επισκέπτες θα λαμβάνουν απλώς ένα τιμολόγιο μέσω email στο τέλος της διαμονής τους.