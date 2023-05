Πώς οι Δυτικές υπηρεσίες αποκεφάλισαν το ρωσικό «Φίδι»

«“Eνας πραγματικός πόλεμος διεξάγεται εναντίον της πατρίδας μας!” φώναξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλήθος στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα τεθωρακισμένα του και τα στρατιωτικά φορτηγά του κυλούσαν στο λιθόστρωτα κατά την ετήσια Παρέλαση της Ημέρας της Νίκης, Δυτικοί ειδικοί στον κυβερνοχώρο παρέδιδαν στον ρώσο ηγέτη ένα αλησμόνητο δώρο», γράφει ο Γκάρεθ Κόρφιλντ της Telegraph.

Σε τι, όμως, αναφέρεται; Στην εξουδετέρωση του Snake, του δικτύου κακόβουλων λογισμικών που χρησιμοποιούσε (επί δεκαετίες) η διεύθυνση κατασκοπείας της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) και καταστράφηκε την προηγούμενη Τρίτη (9η Μαΐου) από τη Δυτική κατασκοπευτική συμμαχία Five Eyes στο πλαίσιο πολυεθνικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Operation Medusa.

Η εξουδετέρωση του Snake, όχι μόνο στερεί από το Κρεμλίνο το κύριο εργαλείο που είχε στη διάθεσή του για να παρεμβαίνει σε εκλογικές αναμετρήσεις στη Δύση, να διαταράσσει επιχειρήσεις και να συλλέγει πληροφορίες για τους εχθρούς της Ρωσίας, αλλά τερματίζει μια εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας διάρκειας δύο δύο δεκαετιών, που στόχευε αδιάκριτα επιχειρήσεις και Δυτικές κυβερνήσεις.

Μιλώντας στην Telegraph, ο Πολ Τσιτσέστερ, διευθυντής επιχειρήσεων του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC), περιέγραψε το Snake ως ένα εξαιρετικά εξελιγμένο εργαλείο κατασκοπείας, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης για την εξουδετέρωσή του συλλέχθηκαν πολύτιμες πληροφορίες και όσον αφορά τις τακτικές και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι ρώσοι κυβερνοπράκτορες κατά στόχων, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, περιλαμβάνονταν κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ και πάμπολλες πολυεθνικές.

Ο βρετανός δημοσιογράφος, κάνοντας λόγο για «υποδειγματική συνεργασία» μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των κύριων κυβερνοδυνάμεων της Δύσης (Αυστραλία, Βρετανία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ), εξηγεί πως τα δίκτυα υπολογιστών που χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο του κεντρικού κακόβουλου λογισμικού του Snake τέθηκαν εκτός σύνδεσης, γεγονός που «ουσιαστικά καθιστά τους ρώσους πράκτορες τυφλούς».

