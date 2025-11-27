Μια ελληνογαλλοβιετναμέζικη εκδοχή του Thanksgiving

Τι είναι το γεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών; Βασικά μια τροφαντή γαλοπούλα, δηλαδή πουλί, και στο πλάι διάφορες λιχουδιές για συνοδεία. Φυσικά από το τραπέζι δεν λείπει η γλυκιά κολοκυθόπιτα pumpkin pie. Ετσι δείχνουν οι Αμερικανοί την ευγνωμοσύνη τους για την πλούσια σοδειά της χρονιάς, και τιμούν την οικογένεια και την φιλία.

Κι εμείς εδώ, όμως, αυτές τις μέρες το ίδιο κάνουμε. Ηρθαν από τη Ρόδο οι αγαπημένοι μου ξεναγοί, ο αδελφός μου με τους φίλους του/μας, για να ξεκουραστούν μετά από μια βαρυφορτωμένη τουριστική σεζόν, και η χαρά μου είναι μεγάλη. Σήμερα βρέχει και είναι μέρα για cocooning, όχι για εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, ο κύβος, λοιπόν, ερρίφθη. Θα γιορτάσουμε μια μέρα πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών α λα Ελληνοβιετναμεζογαλλικά…

Ελληνικό αλανιάρικο το κοτόπουλο -πουλί να είναι κι ας μην είναι γαλοπούλα- γαλλοβιετναμέζος ο μάγειρος μεγαλωμένος στην Τήλο, και τώρα πολίτης της Ρόδου και άξιος ξεναγός. Εβαλε, βέβαια, βέτο γιατί στα σ/μ της περιοχής δεν βρήκε Nuoc-Mam (fish sauce, ο γάρος των Βιετναμέζων είναι), συστατικό απαραίτητο της βιετναμέζικης κουζίνας, οπότε η συνταγή ονομάστηκε γενικά «ασιατικής» έμπνευσης.

Η Μοργκάν ψιλόκοψε μπόλικα σκόρδα και τζίντζερ, και καρότα σε λεπτές λωρίδες (προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε και κολοκυθάκι, εμείς απλά το ξεχάσαμε…), που τα έβαλε ο Αντριέν στη μαρινάδα του μαζί με χυμό λάιμ, σάλτα σόγιας και μαύρο πιπέρι.

Το κοτόπουλο ήταν επιμελώς κομμένο σε παϊδάκια. Οταν ήρθε η ώρα, ο Αντριέν τα έβγαλε από τη μαρινάδα κα τα μαγείρεψε στο γουόκ, όπου είχε ζεστάνει καλά λίγο σησαμέλαιο (Χαΐτογλου γιατί είναι εξαιρετικό ψυχρής έκθλιψης και αυτό δεν το διαπραγματεύομαι).

Στο τέλος πρόσθεσε και τη μαρινάδα και τα άφησε να πάρουν όλα μαζί μερικές βράσεις μέχρι που έγινε μια ωραία δεμένη σάλτσα και το κοτόπουλο μαγειρεύτηκε σωστά. Στο μεταξύ ετοιμάστηκε και το ρύζι, jasmine rice στον ατμό.

Αυτό ήταν και το αφιερώνω στην αγαπημένη μου φιλενάδα, την Αμερικάνα Δέσποινα Παυλή, άνθρωπο της μαγειρικής παράδοσης και της λιχουδιάς.

Και σας το προτείνω σαν εναλλακτική σε άλλες συνηθισμένες κοτοπουλοεκδοχές, γιατί είναι πεντανόστιμο και πανεύκολο φαγητό. Α ναι και καλό Thanksgiving, φίλες και φίλοι μου.

Κοτόπουλο με τζίντζερ Υλικά 1 κοτόπουλο κομμένο σε παϊδάκια

1 κ.τ.σ. σησαμέλαιο Για τη μαρινάδα 1 μεγαλούτσικο κομμάτι τζίντζερ, σε κομματάκια

3 καρότα σε λεπτές λωρίδες

1 κολοκυθάκι επίσης σε λεπτές λωρίδες

1 κρεμμύδι σε λεπτές ροδέλες

4 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

χυμός από 2 λάιμ

μαύρο πιπέρι

5 κ.τ.σ. σάλτσα σογιας, φυσικής ζύμωσης (naturally brewed)

ΥΓ Χωρίς καν να έχω στο μυαλό μου την παραδοσιακή γλυκιά κολοκυθόπιτα (pumpkin pie) των Ευχαριστιών, πρωί-πρωί, με το που σηκώθηκα από το κρεβάτι έφτιαξα μια παραδοσιακή μεγαλοχωρίτικη ζυμαρόπιτα, με κολοκύθι, αβγά, φέτα και καλαμποκάλευρο. Δεν μας έλειψε, λοιπόν, από το τραπέζι της φιλίας η κολοκυθόπιτα,έστω μια αλμυρή εκδοχή της. Δείτε εδώ τη συνταγή

