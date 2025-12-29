Οποία έκπληξις! Οι Τούρκοι επικύρωσαν συμφωνία στο πλαίσιο της UNCLOS (που δεν υπογράφουν)

Παρά την πεισματική -επί σειρά ετών- άρνησή της να υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) -κάτι που αν γινόταν, θα συνέβαλε καθοριστικά στην κατεύθυνσης της επίλυσης μίας σειράς ζητημάτων ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας με την Ελλάδα- η Τουρκία επικύρωσε στις 29 Δεκεμβρίου, συμφωνία στο πλαίσιο της UNCLOS σχετικά με τη «Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας».

H εν λόγω συμφωνία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Στο οξύμωρο της υπόθεσης, το γεγονός ότι η επικυρωθείσα συμφωνία βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία όμως η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος

