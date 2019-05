Ποιο γιαούρτωμα, η νέα μόδα είναι το μιλκσέικ

Καινούργιο δεν το λες αφού βγήκε στην αγορά προ αμνημονεύτων χρόνων, έστω και αν το 1885, που γνώρισε πρώτη φορά δημοσιότητα η λέξη «milkshake», το μιλκσέικ δεν ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα, ένα «αθώο» γαλατένιο ρόφημα με άρωμα βανίλιας, σοκολάτας, μπανάνας, φράουλας και άλλα πολλά. Ηταν τότε ένα δυνατό αλκοολούχο ποτό με ουίσκι που θύμιζε μάλλον eggnog, το παραδοσιακό γλυκό χειμωνιάτικο ποτό Βορειοευρωπαίων και Αμερικανών με αβγά, κρέμα και μπέρμπον ή κονιάκ.

Αβγά είπα; Κρατήστε τα κι αυτά στην άκρη ως ιδέα, γιατί θα τα βάλουμε επίσης στη συζήτηση μαζί με γιαούρτια, φρούτα και λαχανικά, ακόμη και παπούτσια…

Τελικά, όμως, και τόσο αθώο δεν είναι αφού μερικά μιλκσέικ κάνουν τα αγόρια να τρελαίνονται, να χάνουν τα μυαλά τους και να βογκάνε από ευχαρίστηση, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, ακούς και βλέπεις την Κέλις στο YouΤube να τραγουδάει το «Milkshake» και το πιάνεις αμέσως το υπονοούμενο.

Αλλο βέβαια το πρόστυχο και άλλο το επικίνδυνο. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν ήταν επικίνδυνο το μιλκσέικ μπανάνα – αλμυρή καραμέλα με το οποίο έλουσε τον βρετανό ακροδεξιό Νάιτζελ Φάρατζ ο έξαλλος ακτιβιστής τις προάλλες στο κέντρο του Νιούκαστλ. Αλλιώς γιατί να ζητήσει η αστυνομία από τα McDonald’s στο Εδιμβούργο να μην πουλάνε μιλκσέικ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκδήλωσης του Φάρατζ;

