Μέγκαν Μαρκλ: Το πραγματικό ερώτημα για το νέο της look

Στην πρώτη της εμφάνιση από τότε που ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’, η Μέγκαν Μαρκλ παρουσιάστηκε μέσω video link στο TED Talk του φίλου της φωτογράφου Μίσαν Χάριμαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, με ανανεωμένο look, ανάβοντας κυριολεκτικά φωτιές στα social media αλλά και στον βρετανικό Τύπο.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έκανε μια μαγνητοσκοπημένη δήλωση που προβλήθηκε ως πρόλογος στην ομιλία του Χάριμαν, και φυσικά όλοι (οι γυναίκες τουλάχιστον) πρόσεξαν πόσο ανανεωμένη και λαμπερή έδειχνε. Ο ίδιος ο Χάριμαν, εξάλλου, ανέβασε φωτογραφία της στο Twitter, ευχαριστώντας την για την υποστήριξή της.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν πικρόχολα ότι κάνει τα πάντα για να μοιάσει στη νύφη της, Κέιτ Μίντλετον. Εκτός από το νέο κούρεμα και το πιο φωτεινό χρώμα των μαλλιών της, που τα ίσιωσε επίσης, η επιδερμίδα της Μέγκαν είναι τώρα πιο λαμπερή και αλαβάστρινη, με τις φακίδες να έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Αποτέλεσμα έξυπνου μακιγιάζ ή πλαστικής επέμβασης; Η φημολογία οργιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά και ο Τύπος δεν πάει πίσω.

The Duchess of Sussex was kind enough to introduce me unto the stage for my @TEDTalks Thank you for the support Meg 🙏🏾🙏🏾❤️ pic.twitter.com/UN63sJLjUQ

— Misan Harriman (@misanharriman) April 24, 2023