Οι σέξι φωτογραφίες που κανείς εκδότης δεν άγγιζε

Η Τι Κορίν τεκμηρίωσε με τον φακό της τη ζωή σε μια λεσβιακή κοινότητα στο Ορεγκον | Tee A. Corinne / Tee A. Corinne Papers, Coll. 263. Special Collections and University Archives, University of Oregon Archives, from Tee A. Corinne: A forest re between us (MACK, 2024). Courtesy of the artist, MACK, and University of Oregon Archives.