Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025: Χώροι εργασίας φιλικοί προς τους ασθενείς

Στην Ελλάδα:

1 στους 9 ενήλικες (20-79 ετών) ζει με διαβήτη

Στο 8% ανέρχεται ο επιπολασμός της νόσου

«Μάθε περισσότερα και κάνε περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας σου», είναι το κεντρικό μήνυμα των δράσεων ενημέρωσης που υλοποιεί η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη (14 Νοεμβρίου).

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εστιάζει στο θέμα Διαβήτης και ευεξία στο περιβάλλον εργασίας και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, τους εργαζομένους και τους εργοδότες για τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα που ζουν με διαβήτη θα αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και θα ενθαρρύνονται να προοδεύσουν – χωρίς να διακυβεύεται η υγεία ή οι φιλοδοξίες τους.

Η ΕΔΕ έχει αναρτήσει το ενημερωτικό υλικό (θεματικές αφίσες, εκπαιδευτικός Οδηγός Εκστρατείας για τον Διαβήτη) στην ιστοσελίδα της https://www.ede.gr/ και θα το διανείμει σε Συλλόγους Ατόμων με Διαβήτη, στα Διαβητολογικά Ιατρεία, Διαβητολογικά Κέντρα, σε φορείς και Δήμους πανελλαδικά.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», έως πρόσφατα Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη – Ευρωπαϊκό Tμήμα [International Diabetes Federation (IDF) Europe] αναφερόμενος στους εργαζομένους που ζουν με διαβήτη, επισημαίνει: «7 στους 10 ενήλικες (412 εκατομμύρια άτομα) που ζουν με διαβήτη παγκοσμίως βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα της IDF, 3 στα 4 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή άλλη ψυχική συνθήκη λόγω της πάθησής τους, ενώ 4 στα 5 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει επαγγελματική εξουθένωση εξαιτίας της πάθησης. Για εκατομμύρια εργαζομένους, ο διαβήτης είναι μια καθημερινή πραγματικότητα – αλλά στον χώρο εργασίας μπορεί συχνά να γίνει πηγή άγχους, στιγματισμού και φόβου. Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, πολλά άτομα που ζουν με διαβήτη εξακολουθούν να δίνουν αγώνα για να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υγεία τους και στις προσδοκίες της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να αποκρύπτουν ή να δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για την κατάστασή τους. Αυτή η συνεχιζόμενη δυσκολία, όχι μόνο επηρεάζει την ψυχική τους ευεξία, αλλά περιορίζει και την επαγγελματική τους εξέλιξη».

Παράλληλα, ο κ. Μακρυλάκης τονίζει ότι η αποτελεσματική φροντίδα του διαβήτη στη χώρα μας απαιτεί ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας και άμεση στελέχωση των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων. «Σήμερα, η υποστελέχωση σε πολλά από αυτά, καθώς και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες τοποθέτησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας προς τα άτομα που ζουν με διαβήτη. Η συνεχής επιμόρφωση των ιατρών και των ομάδων φροντίδας, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η διαχείριση του διαβήτη να γίνεται με σύγχρονα, τεκμηριωμένα και ασφαλή πρότυπα, προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας συνολικά».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ Σταύρος Θ. Λιάτης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Διευθυντής ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», υπογραμμίζει ότι «η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη αποτελεί πρόσκληση στους εργοδότες, τους εργαζομένους και την παγκόσμια κοινότητα να μάθουν περισσότερα και να κάνουν περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας. Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της 11ης έκδοσης του Άτλαντα Διαβήτη της IDF, 1 στους 9 ενήλικες (20-79 ετών) έχει διαγνωστεί με διαβήτη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιστοποιεί ότι η νόσος αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ποσοστό επιπολασμού του διαβήτη, τυποποιημένo κατά ηλικία (20-79 ετών) ανέρχεται στο 8%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που δεν το γνωρίζουν (20-79 ετών) σε 28,5%. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το ψυχολογικό αλλά και το οικονομικό κόστος της αντιμετώπισης του διαβήτη και των επιπτώσεών του για τα άτομα και τις οικογένειές τους μεμονωμένα, αλλά και για την ελληνική κοινωνία, είναι τεράστιο».

Τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΔΕ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη 2025, στηρίζουν οι εταιρείες: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly, Boehringer Ingelheim και KRKA.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Εργασιακό Περιβάλλον».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30). Προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Δρ Γεώργιος Πατούλης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μακρυλάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Νεοκλής Γεωργόπουλος.

Stanford Club of Greece – Εκδήλωση Κοινωνικής Ευθύνης Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025, το Stanford Club of Greece διοργανώνει την εκδήλωση «Ποιος είναι αυτός ο Διαβήτης; | Who’s that Type 1?», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο St Catherine’s British School στην Αθήνα. H εκδήλωση θα ξεπεράσει την απλή ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Στόχος της είναι να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από την συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα — αξίες που μας κάνουν όλους πιο δυνατούς και μας βοηθούν να χτίσουμε μια πιο υποστηρικτική κοινωνία. Την εκδήλωση εμπνεύστηκε η 13χρονη μαθήτρια Μυρτώ Στεργίου, της οποίας η αποφασιστικότητα να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να εμπνεύσει την κοινότητά της έδωσε ζωή σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει: Κεντρική ομιλία από τη Μυρτώ Στεργίου, μαθήτρια Year 9 στο St Catherine’s British School, που ζει με Διαβήτη Τύπου 1.

Συζήτηση (fireside chat) για τη ζωή με Διαβήτη Τύπου 1 με τον Δρ. Πλούταρχο Τζούλη, Επ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ενδοκρινολογίας στο University College London, και τη Μυρτώ Στεργίου.

Πάνελ συζήτησης με θέμα «Ο Διαβήτης Τύπου 1 στο Σχολικό Περιβάλλον», με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του διευθυντή του St Catherine’s British School, Jon Perriss, και της δημοσιογράφου Ηλιάνας Μάγρα (Καθημερινή). Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πάνος Καρέλης, πρόεδρος του Stanford Club of Greece, ενώ θα ακολουθήσει wine & cheese reception. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (RSVP) στο stanfordclub.gr, όπου είναι διαθέσιμο και το αναλυτικό πρόγραμμα. Χορηγός Εκδήλωσης: AEGEAN Υποστηρικτής: Pharmaserve-Lilly Χορηγός Επικοινωνίας: Protagon Ημερομηνία: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τοποθεσία: St Catherine’s British School, Αθήνα Για περισσότερες πληροφορίες: stanfordclub.gr

