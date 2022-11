Είναι οι πλωτές πόλεις το μέλλον της κρουαζιέρας;

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από πολλαπλές κρίσεις, μεταξύ των οποίων η οικονομική αστάθεια σε διεθνές επίπεδο καθώς και η πανδημία της Covid-19, και εν μέσω των αυξανόμενων φόβων για το περιβάλλον, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η εποχή των μεγάλων, πομπωδών κρουαζιέρων έχει τελειώσει.

Ομως ο κλάδος έχει άλλες ιδέες, παρατήρησε η βρετανική Telegraph, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, του Icon of the Seas, το οποίο πρόκειται να καθελκυσθεί στις αρχές του 2024, από τη Royal Caribbean. Το πλοίο αποσπά τον τίτλο αυτόν από το Wonder of the Seas, της ίδιας εταιρείας, για μόλις τρία μέτρα –πρόκειται για μία μικρή αλλά σημαντική διαφορά, δεδομένου ότι το φέρνει στην κορυφή.

«Μη γελιέστε, πρόκειται για μεγαθήριο», διαβεβαίωσε η ταξιδιωτική συντάκτρια της βρετανικής εφημερίδας, Εμα Μπόμοπντ. «Το μέγεθος του πλοίου είναι δύσκολο να το χωρέσει ο νους: με χωρητικότητα 7.600 επιβατών – ή όσους μπορούν να φιλοξενήσουν 18 τζάμπο τζετ– επισκιάζει τα περισσότερα μεγάλα χερσαία θέρετρα».

Για να βοηθήσει τους επιβάτες να πλοηγηθούν μεταξύ των 20 καταστρωμάτων του, το Icon of the Seas χωρίζεται σε οκτώ θεματικές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου ενός καταπράσινου «Central Park», το οποίο θα είναι διάσπαρτο με εστιατόρια εμπνευσμένα από τη Νέα Υόρκη (το πλοίο θα έχει περισσότερα από 40 εστιατόρια συνολικά) και ελικοειδή μονοπάτια, και του Thrill Island. Το «νησί» αυτό φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο εν πλω, όπου οι τολμηροί θα μπορούν να κάνουν bungee jumping 47 μέτρα πάνω από τα κύματα.

Γενικότερα «σε αυτό το πλοίο κυριαρχεί ο υπερθετικός βαθμός», σχολιάζει η Μπόμοντ: Το Icon of the Seas διαθέτει τη μεγαλύτερη πισίνα (συν 14 άλλες) και την ψηλότερη νεροτσουλήθρα σε πλοίο, καθώς και το μεγαλύτερο παγοδρόμιο και το πρώτο «παγωμένο» κοκτέιλ μπαρ της συγκεκριμένης γραμμής κρουαζιέρας.

Τα δωμάτια, πάλι, χωρίζονται σε 28 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τριώροφα σπίτια με δικά τους γραμματοκιβώτια και λευκούς φράχτες, τα οποία «θυμίζουν απλούστερες εποχές, όταν τα κρουαζιερόπλοια δεν έμοιαζαν με πλωτές πόλεις».

Πάντως, η απόφαση να δρομολογηθεί ο απόπλους αυτού του υπερ-πλοίου τώρα –αν και ομολογουμένως βρισκόταν στα σκαριά εδώ και πέντε χρόνια– έρχεται σε αντίθεση με την κακή φήμη του κλάδου σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, μία φήμη που προσπαθεί να αποτινάξει εστιάζοντας σε μικρότερα, πιο ευέλικτα και, θεωρητικά, πιο βιώσιμα πλοία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πλήθος γραμμών κρουαζιέρας επιλέγουν να οργανώνουν περισσότερα ταξίδια στα οποία δίνεται έμφαση στον προορισμό, με σκοπό οι επιβάτες να περνούν χρόνο και εκτός πλοίου. Τέτοιες «αποκλειστικές» διαδρομές είναι οι κρουαζιέρες σε μέρη όπως τα νησιά Γκαλάπαγκος και η Ανταρκτική.

Παράλληλα, οι μπουφέδες και τα μενού σταδιακά δίνουν τη θέση τους στην εξατομικευμένη επιλογή πιάτου, με τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις να πρωταγωνιστούν. «Εν ολίγοις, είναι της μόδας η χαμηλών τόνων πολυτέλεια», κατά τη Μπόμοντ.

Οι ενστάσεις για το οικολογικό δεν αποτελούν τη μόνη ανησυχία του κλάδου, καθώς οι φόβοι επιστροφής του υπερτουρισμού, ύστερα από μια σύντομη «παύση» της πανδημίας, προκάλεσαν την πίεση σειράς δημοφιλών προορισμών για την απαγόρευση της κρουαζιέρας.

Πέρυσι, ύστερα από από μια δεκαετία θορυβωδών διαδηλώσεων, η Βενετία απαγόρευσε την είσοδο πλοίων μεγαλύτερων από 25.000 τόνους (το Icon είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερο) στα νερά της, ενώ η Βαρκελώνη σχεδιάζει να επιβάλει φόρο στη «μάστιγα των ακρίδων», όπως χαρακτήρισε τους επιβάτες κρουαζιέρας ένας δημοτικός σύμβουλος της πόλης.

Κινήσεις για τη μείωση του αντίκτυπου των μεγάλων πλοίων υπήρξαν επίσης σε μέρη όπως η Μαγιόρκα, η Μπριζ και το Ντουμπρόβνικ, με την πόλη της Κροατίας να περιορίζει τον αριθμό των μεγάλων πλοίων που ελλιμενίζονται ανά ημέρα ημέρα στα δύο, με 5.000 επιβάτες συνολικά. Εδώ, άρα, σίγουρα δε θα υπήρχε «χώρος» για το Icon of the Seas –κάτι τέτοιο δεν θα προβληματίσει ωστόσο τη Royal Caribbean, καθώς το πλοίο θα εκτελεί το δρομολόγιο Μαϊάμι – Καραϊβική.

Περισσότερα υπερ-πλοία στα σκαριά

Υπάρχει όμως λόγος για τον οποίο τα μεγάλα πλοία παραμένουν σε ζήτηση και γιατί η Royal Caribbean έχει δύο ακόμη πλοία 200.000 τόνων στα σκαριά, εν μέσω ανησυχιών για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (η ιδιοκτήτρια του Icon ισχυρίζεται ότι πρόκειται για το πλέον βιώσιμο πλοίο της, το πρώτο της εταιρείας που κινείται με LNG, το «καθαρότερο» ναυτιλιακό καύσιμο) και τα φαινόμενα όπως ο υπερτουρισμός;

Η απάντηση είναι θετική σύμφωνα με την Telegraph, η οποία παρέθεσε σε αυτό το σημείο την περιγραφή του συγγραφέα ταξιδιωτικών οδηγών Εντ Γκρένμπαϊ για το Wonder of the Seas, το δεύτερο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου: «Πρόκειται για πλωτό παιδικό κλαμπ για ενήλικες. Αν βγεις 10 βήματα από την καμπίνα σου, θα σκοντάψεις σε κάποια μορφή ψυχαγωγίας».

Συνδυάστε αυτό το χαρακτηριστικό της κρουαζιέρας στα πλοία του είδους με τις ανταγωνιστικές τιμές που επιτρέπει η δυνατότητα φιλοξενίας χιλιάδων επιβατών και θα καταλάβετε γιατί τα πλοία όπως το Icon of the Seas και το Wonder of the Seas παραμένουν τόσο δημοφιλή, παρατήρησε η Εμα Μπόμοντ.

«Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της κρουαζιέρας – πλοία-μπουτίκ ή μεγαθήρια;», αναρωτήθηκε. Ορισμένοι ειδικοί απαντούν λέγοντας ότι τα δύο είδη κρουαζιερόπλοιων θα συνεχίσουν τα ταξίδια τους και ότι θα δούμε μια πόλωση στον κλάδο, με τα πλοία μεσαίου μεγέθους να «χάνουν» στη διαμάχη, καθώς μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε τιμές ή σε σε παροχές τα μικρότερα και τα πολύ μεγάλα.

«Αναμένω μια τάση προς πιο ανταγωνιστικά ως προς τις τιμές, μεγαλύτερα πλοία, συνοδευόμενα από έναν παράπλευρο στόλο μικρότερων πλοίων» τα οποία θα απευθύνονται σε όσους δεν αναζητούν την εμπειρία της παραδοσιακής κρουαζιέρας (π.χ. θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις χερσαίες εκδρομές, στα λιμάνια κ.λπ.), εκτίμησε ο Αλέξης Παπαθανάσης, καθηγητής Cruise Management στο Πανεπιστήμιο Μπρεμερχάφεν στη Βρέμη της Γερμανίας.

«Τα μεγάλα πλοία μειώνουν το κόστος ανά επιβάτη και προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τη δημιουργία εσόδων εν πλω. Αυτό επιτρέπει πιο ανταγωνιστικές τιμές και είναι εν μέρει ο λόγος για τη διάδοση των κρουαζιέρων ως μορφή διακοπών τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Ο παραπάνω ισχυρισμός αποδεικνύεται από την προσφορά του Wonder of the Seas για ένα υπερατλαντικό ταξίδι 14 διανυκτερεύσεων, από τη Βαρκελώνη έως τις Μπαχάμες, έναντι 60 ευρώ ανά ημέρα το άτομο, τον Οκτώβριο. «Είναι δύσκολο να φανταστούμε αυτή τη τιμή σε διανυκτέρευση στη στεριά ή σε μικρότερο πλοίο», έγραψε η δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας.

«Ισως ο κλάδος της κρουαζιέρας αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα πλέον, όπου οι ακρότητες παγιώνονται ολοένα και περισσότερο. Τα νέα είναι καλά για όσους ορέγονται μυριάδες νεροτσουλήθρες, ανοιχτούς μπουφέδες και ταξίδια στα νησιά της Καραϊβικής με λιγότερο από 110 ευρώ την ημέρα, όπως και για τους Κροίσους οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν πολυήμερες κρουαζιέρες στην Ανταρκτική, με χαβιάρι για πρωινό, έναντι 12.000 ευρώ. Για όσους αναζητούν κάτι στο ενδιάμεσο, ωστόσο, οι επιλογές μπορεί σύντομα να περιοριστούν ακόμη περισσότερο», κατέληξε.

Φωτογραφίες – βίντεο: royalcaribbeanpresscenter.com

