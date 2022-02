Δημιούργησαν ψάρι-ρομπότ από… καρδιακά κύτταρα

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ κατασκεύασαν ένα τεχνητό ψάρι, του οποίου η ουρά πάλλεται με ενέργεια που απελευθερώνεται από κύτταρα ανθρώπινης καρδιάς. Σύμφωνα με τον Guardian, το πρωτοποριακό επίτευγμα, έχει πυροδοτήσει ελπίδες για το μέλλον της καρδιακής έρευνας.

Η ομάδα των ειδικών του Χάρβαρντ, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο του Εμορι, κατασκεύασε το βιοϋβριδικό ψάρι, χρησιμοποιώντας χαρτί, πλαστικό, ζελατίνη και δύο λωρίδες ζωντανών καρδιακών μυϊκών κυττάρων, οι συσπάσεις των οποίων τραβούν την ουρά του ψαριού από τη μία πλευρά στην άλλη, επιτρέποντάς του να κολυμπήσει.

Η ερευνητική ομάδα δημοσίευσε τα ευρήματα της μελέτης στην επιστημονική επιθεώρηση Science την περασμένη εβδομάδα και το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Χάρβαρντ (Seas) στο Twitter, δείχνει ένα μικροσκοπικό ρομποτικό ψάρι να χτυπά την ουρά του και να κινείται για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

