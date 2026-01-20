Σενάρια εισβολής των ΗΠΑ μελετά ο Καναδάς – Κάρνι: Η παγκόσμια τάξη των κανόνων είναι νεκρή

Ο καναδικός στρατός έχει επεξεργαστεί ένα θεωρητικό σενάριο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πιθανές απαντήσεις της Οτάβας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Globe and Mail, που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίσσεται εκ νέου την ενδεχόμενη «κατάκτηση» του Καναδά.

Οπως αναφέρει η καναδική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα που οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξετάζουν, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης κατά της καναδικής επικράτειας.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά για ένα μοντέλο στρατηγικής σκέψης, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς ανάλυσης και προετοιμασίας σεναρίων. Παράλληλα, εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο μια τέτοια επιχείρηση να εξετάζεται στην πράξη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος έχει επαναλάβει σε δημόσιες παρεμβάσεις του την επιθυμία του ο Καναδάς να αποτελέσει την «51η Πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σε μια περίοδο που οι αμερικανικές φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία στους συμμάχους της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social σειρά εικόνων, δημιουργημένων με Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε αυτές εμφανίζεται ο ίδιος στο Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από ευρωπαίους ηγέτες, μπροστά σε έναν χάρτη όπου η αμερικανική σημαία καλύπτει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει ο καναδικός στρατός, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενδεχομένως ακόμη και μέσα σε δύο ημέρες.

Με βάση αυτήν την υπόθεση, η καναδική απάντηση θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας εκστρατείας αντίστασης, παρόμοιας με εξέγερση, που θα περιλάμβανε ενέδρες και τακτικές «ανταρτοπόλεμου», ανάλογες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε συγκρούσεις όπως στο Αφγανιστάν. Οταν το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε σχόλιο από το καναδικό υπουργείο Αμυνας, δεν υπήρξε άμεση απάντηση.

Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και στενός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αεροπορικής άμυνας στη Βόρεια Αμερική, μέσω της κοινής στρατιωτικής διοίκησης NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Αμυνας της Βόρειας Αμερικής).

Στο πολιτικό πεδίο, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δήλωσε ότι η χώρα του στέκεται «σταθερά» στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας, υπογραμμίζοντας το «δικαίωμά τους» να αποφασίσουν για το μέλλον του μεγάλου αρκτικού νησιού, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο των δηλώσεων και των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είμαστε στο μενού», ανέφερε ο Καρνέι, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα μας υπενθυμίζει πως ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ δυνάμεων».

Ο καναδός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Οτάβα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αμερικανικών σχεδίων για τη Γροιλανδία. «Ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά στους δασμούς και ζητά στοχευμένες συνομιλίες για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για ασφάλεια και ευημερία στην Αρκτική», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Κάρνι σημείωσε ότι η λεγόμενη «παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες» έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Οπως είπε, ο Καναδάς και άλλες χώρες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τακτικές πίεσης και εκφοβισμού από ισχυρότερες δυνάμεις.

«Σταματήστε να επικαλείστε την “παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες” σαν να λειτουργεί ακόμη όπως διαφημίζεται. Αποκαλέστε την όπως πραγματικά είναι: μια περίοδος κατά την οποία οι ισχυρότεροι προωθούν τα συμφέροντά τους, χρησιμοποιώντας την οικονομική ολοκλήρωση ως όπλο πίεσης», δήλωσε.

