Αρχισαν να διαλύονται τα μπλόκα – έφυγαν από την Ιόνια Οδό

Παρότι δεν έφυγαν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δεν φαίνονται να διατεθειμένοι να παραμείνουν για έναν ακόμη μήνα στους δρόμους, παρά τις εισηγήσεις κάποιων από τους λεγόμενους «σκληρούς» των μπλόκων.

Ετσι, στη μία μετά το μεσημέρι της Τρίτης, την αρχή έκαναν έκαναν οι αγρότες της Αρτας που αποχώρσηαν με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο της Ιονίας Οδού, έπειτα από 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Συμβολικά, κατά την αποχώρησή τους, έκαναν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

Ο αγώνας δεν σταματά αλλά θα συνεχιστεί με άλλες μορφές, είναι το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται από τα υπό διάλυση μπλόκα.

«Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, τα αιτήματα παραμένουν και ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τα μπλόκα. Ολοκληρώνουμε αυτήν τη μορφή αγώνα και πάμε σε άλλες», δήλωσε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, που ήταν παρών στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες από το μπλόκο Καλπακίου Ιωαννίνων αναμένεται να πάρουν απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους εντός της ημέρας ή το αργότερο την Τετάρτη.

Το απόγευμα στις έξι είναι προγραμματισμένη η συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες αναμένονται στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Αποχώρηση φέρονται να ψήφισαν και οι συνάδελφοί τους στο Κάστρο Βοιωτίας (φωτογραφία επάνω) .

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοικτοί και τα τρακτέρ να φύγουν, τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης.

Σε δηλώσεις του το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ανοχή που επέδειξε εσκεμμένα η κυβέρνηση, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

«Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο “και πέντε”, είμαστε στο “και δεκαπέντε”, είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η Ελληνική Αστυνομία. Πιστεύω -ενώ επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι Αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε λέγοντας:

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοικτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ».

