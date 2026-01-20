Ο Τραμπ προανήγγειλε -και μέσω ΤΝ- την προσάρτηση της Γροιλανδίας

Συνεχίζει τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας ο πρόεδρος Τραμπ.

Αυτήν την φορά, ανήρτησε στο Truth Social μια εικόνα στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος να κρατάει την αμερικανική σημαία και να ετοιμάζεται να την καρφώσει στο έδαφος της Γροιλανδίας.

Στην εικόνα, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), εμφανίζονται επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

Σε δεύτερη εικόνα που δημοσίευσε στην ίδια πλατφόρμα, ο Τραμπ εμφανίζεται στη συνάντηση που είχε με τους ευρωπαίους ηγέτες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2025.

Πρόκειται για τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ, τη Τζόρτζια Μελόνι, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον γ.γ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτό που έχει αλλάξει όμως, και πάλι με τη βοήθεια της ΤΝ, είναι ότι στον φόντο έχει προστεθεί ένας χάρτης που δείχνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Την ίδια ώρα, γραπτό μήνυμα που απέστειλε ο γάλλος πρόεδρος στον αμερικανό ομόλογό του και το οποίο ο τελευταίος ανήρτησε ως στιγμιότυπο στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social, εμφανίζει τον Μακρόν να διερωτάται «τι κάνει (σ.σ. ο Ντόναλντ Τραμπ) με τη Γροιλανδία».

Το περιβάλλον του Μακρόν επεσήμανε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή».

