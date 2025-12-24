Ο Γουλιέλμος που έγινε Γεώργιος

Ηταν παραμονή Χριστουγέννων του 1845 όταν στην Κοπεγχάγη ήρθε στον κόσμο ένα αγοράκι που η μοίρα του έμελλε να συνδεθεί με ένα μικρό κράτος στα νότια της Ευρώπης, που τότε μετρούσε μόλις δεκαπέντε χρόνια ζωής.

Ο Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώργιος ήταν το τρίτο παιδί και ο δεύτερος γιος του Χριστιανού του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Ζόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ και της Λουΐζας της Εσσης-Κάσσελ. Στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το ότι ήταν δεύτερος γιος και το ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη αδελφή. Οταν ο μικρός Γουλιέλμος, όπως τον φώναζαν, ήταν επτά ετών, η ζωή της οικογένειάς του θα άλλαζε ριζικά, μιας και ο πατέρας του θα γινόταν ο διάδοχος του θρόνου της Δανίας, δεδομένου ότι ως δεύτερος ξάδελφος του τότε βασιλιά Φρειδερίκου Ζ’, ήταν ο πιο κοντινός συγγενής του.

Το 1863 έμελλε να είναι μια χρονιά-σταθμός για την οικογένεια του Γουλιέλμου. Στις 10 Μαρτίου η μεγαλύτερη αδελφή του, η Αλεξάνδρα, παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου και πρωτότοκο γιο της βασίλισσας Βικτωρίας, τον Εδουάρδο, πρίγκιπα της Ουαλίας. Η μέρα του γάμου της αδελφής του όμως θα έπαιζε κομβικό ρόλο και στη ζωή του Γουλιέλμου. Γιατί;

Διότι τότε ήταν η περίοδος που εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε διώξει τον Οθωνα και την Αμαλία και οι Μεγάλες Δυνάμεις έψαχναν κατά καπνού να μας βρουν νέο βασιλιά. Και δεδομένου ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας στον ελληνικό θρόνο δεν μπορούσε να ανέβει μέλος μιας από τις βασιλικές οικογένειες των Προστάτιδων Δυνάμεων (Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας), οι επιλογές αυτόματα περιορίζονταν. Παράλληλα, μετά την έξωση του Οθωνα και της Αμαλίας, ο ελληνικός θρόνος δεν φαινόταν και τόσο δελεαστικός.

Εμείς βέβαια, παρότι ξέραμε και τι προέβλεπε το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του 1830 και ότι δεν θα μας ρωτούσε κανένας ποιόν θέλαμε για βασιλιά μας, αποφασίσαμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Και όχι μόνο το κάναμε το δημοψήφισμα, αλλά και εκλέξαμε για βασιλιά μας ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας: τον πρίγκιπα Αλφρέδο, δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Βικτωρίας, ο οποίος πήρε 230.016 ψήφους σε σύνολο 245.202 που ψήφισαν! Συγκέντρωσε δηλαδή το 94% των ψήφων. Βέβαια, όπως αναμενόταν, αυτό δεν έκανε καμία διαφορά στην εξέλιξη του ζητήματος.

Ετσι, τον Μάρτιο του 1863 ο ελληνικός θρόνος παρέμενε ορφανός. Την ημέρα λοιπόν του γάμου του διαδόχου του βρετανικού θρόνου με την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Δανίας ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Πάλμερστον είδε τον νεαρό αδελφό της νύφης. Να σημειώσουμε ότι ο νεαρός Γουλιέλμος ήταν κι εκείνος υποψήφιος στο δημοψήφισμα που είχε προηγηθεί στην Ελλάδα και είχε λάβει 6 ολόκληρες ψήφους! Οταν μάλιστα το έμαθε, είχε πει στους συμμαθητές του στη σχολή ναυτικών δοκίμων της Δανίας όπου φοιτούσε τότε: «Είμαι υπερήφανος διότι με ψήφισαν 6 Ελληνες. Θα ήθελα πολύ να τους γνώριζα για να τους ευχαριστήσω έναν-έναν».

Ο Πάλμερστον λοιπόν, στον οποίο έκανε πολύ καλή εντύπωση ο νεαρός Γουλιέλμος, σκέφτηκε ότι θα ήταν ενδεχομένως μια πολύ αξιόλογη επιλογή για τον ελληνικό θρόνο. Η πρόταση δεν συνάντησε ιδιαίτερες αντιρρήσεις από τις άλλες δύο Προστάτιδες Δυνάμεις κι έτσι στις 18 Μαρτίου 1863 (π.η.) στην Αθήνα η Β’ Εθνοσυνέλευση αναγόρευσε «παμψηφεί τον πρίγκιπα της Δανίας Χριστιανόν Γουλιέλμον Φερδινάνδον Αδόλφον Γεώργιον, δευτερότοκον υιόν του πρίγκιπος Χριστιανού της Δανίας, Συνταγματικόν Βασιλέα των Ελλήνων, υπό το όνομα Γεώργιος Α’, Βασιλεύς των Ελλήνων».

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι οι γονείς του Γεωργίου θεωρούσαν ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν θα έκαναν αποδεκτά τα αιτήματα που είχαν θέσει προκειμένου ο γιος τους να αποδεχτεί τον ελληνικό θρόνο, οπότε δεν θα χρειαζόταν να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα, το στέμμα της οποία θεωρούσαν «ακάνθινον στέφανον». Εντελώς αντίθετα, ο τότε βασιλιάς της Δανίας, ο Φρειδερίκος Ζ’ έβλεπε θετικότατα την προοπτική να ανέβει ο ανιψιός στον ελληνικό θρόνο. Είχε δηλώσει μάλιστα στο Συμβούλιο του Κράτους ότι: «Εάν επρόκειτο για μένα τον ίδιο, θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση στους Ελληνες: με καλέσατε, αποδέχομαι την πρόσκληση χωρίς καμμία απολύτως απαίτηση. Στο εξής πατρίδα μου θα είναι η Ελλάδα, και ο Θεός σας Θεός δικός μου». Εφτασε μάλιστα στο σημείο ο Φρειδερίκος Ζ’ να απειλήσει τον ξάδελφό του και πατέρα του Γεωργίου ότι εάν συνέχιζε να βάζει εμπόδια και να φέρνει αντιρρήσεις, θα τον απέκλειε από τη διαδοχή του θρόνου της Δανίας. Οπως καταλαβαίνουμε, ο Χριστιανός έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και έδωσε τη συγκατάθεσή του με συνοπτικές διαδικασίες.

Ετσι, τον Οκτώβριο του 1863 ο Γεώργιος έφτασε στον Πειραιά. Παρά τα μόλις 18 χρόνια του, ο νεαρός βασιλιάς αποδείχτηκε ψύχραιμος, ευέλικτος και ρεαλιστής, προσόντα που του επέτρεψαν να διατηρήσει τον θρόνο του για 50 ολόκληρα χρόνια.

