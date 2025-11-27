ΥΠΠΟ: Η Ελλάδα στην 39η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα 2025 στο Μεξικό

Η Ελλάδα δίνει για τρίτη φορά το «παρών» στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα, η οποία διεξάγεται από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο Expo Guadalajara.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στη Λατινική Αμερική, με μεγάλη απήχηση τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στο αναγνωστικό κοινό.

Τη φετινή ελληνική συμμετοχή προετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τιμώμενη πόλη της φετινής διοργάνωσης είναι η Βαρκελώνη, με σύνθημα «Vindran les flors» – «Θα έρθουν τα λουλούδια», εμπνευσμένο από τη Μερσέ Ροδερδέδα, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες συγγραφείς της Καταλονίας. Η πόλη θα παρουσιάσει ένα εκτενές λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, συνεχίζοντας τη μακρά ιστορική σχέση της με τον λατινοαμερικανικό κόσμο.

Στο ελληνικό εθνικό περίπτερο θα συμμετέχουν 36 έλληνες εκδότες, φορείς και οργανισμοί. Θα παρουσιαστούν περισσότερα από 150 βιβλία, σε ελληνική και ξένες γλώσσες: εκδόσεις του υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων, ελληνικών αλλά και διεθνών που εκδίδουν μεταφρασμένα ελληνικά έργα.

Κεντρική θέση κατέχει το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, που υλοποιεί το ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, μέσω του οποίου εκτίθενται μεταφρασμένα βιβλία της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής.

Παράλληλα, θα προβληθεί ο εορτασμός της 9ης Φεβρουαρίου, ημέρας θανάτου του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Η ελληνική παρουσία στη FIL Guadalajara εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών και στη διαμόρφωση ενός μεταφραστικού δικτύου για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Λατινική Αμερική.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πρωτοβουλία «Λέσχες Ανάγνωσης του Ελληνικού Βιβλίου, ανά τον κόσμο», η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της έκθεσης LIBER, και στη συνέχεια στη Φρανκφούρτη, όπου συζητήθηκαν τρόποι διεθνούς επέκτασης και δικτύωσης της δράσης.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής λογοτεχνίας στην ισπανόφωνη αγορά, προγραμματίζονται νέες εκδόσεις ελληνικών έργων στα ισπανικά, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Με τη Γουαδαλαχάρα να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του τριετούς προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα ολοκληρώνει έναν κύκλο ενισχυμένης διεθνούς παρουσίας , από τη Μαδρίτη και τη Φρανκφούρτη έως τη Σάρτζα και τη Λατινική Αμερική, θέτοντας πλέον τις βάσεις για σταθερή, μακροχρόνια και ενεργή συμμετοχή στον παγκόσμιο εκδοτικό χάρτη.

