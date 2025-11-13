Υπουργείο Παιδείας και ActionAid ενώνουν δυνάμεις για την Εκπαίδευση

Η ActionAid και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα γενιά και η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση σε βιωματική μάθηση, μέσα από τη μεθοδολογία της ActionAid.

Στρατηγικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της ενεργού πολιτειότητας (active citizenship), της συμπερίληψης μέσω του αθλητισμού, του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού (financial literacy) αλλά και της ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής.

Η συμφωνία επισφραγίζει μια θεσμική συνεργασία ετών μεταξύ των δύο πλευρών και αναδεικνύει τόσο την προσήλωση του Υπουργείου στην ενδυνάμωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όσο και το πολυετές έργο της ActionAid το οποίο ενώνει ελληνόφωνα σχολεία, εντός και εκτός συνόρων.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και τη γενική διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα, Εύα Πολυζωγοπούλου.

Η υπογραφή έρχεται σε μια συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς η ActionAid συμπληρώνει 25 χρόνια δράσης στα ελληνικά σχολεία, με περισσότερες από 640.000 συμμετοχές μαθητριών και μαθητών και πάνω από 12.000 εκπαιδευτικούς και σχολεία (7.700 εκπαιδευτικοί, 4.700 σχολεία) να έχουν συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα, προάγοντας αξίες όπως η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.

Οι 5 άξονες του Μνημονίου.

Το Μνημόνιο εστιάζει σε πέντε στρατηγικούς άξονες:

Ενεργός Πολιτειότητα: επιμορφώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Οι επιμορφώσεις θα βασίζονται σε βιωματικές και συμμετοχικές μεθόδους, εναρμονισμένες με την προσέγγιση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης.

Συμπερίληψη μέσω του αθλητισμού: προώθηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας στα σχολεία, για τη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού και συνεργατικού σχολικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια καινοτόμα προσέγγιση που συνδυάζει το ποδόσφαιρο με την εκπαίδευση σε θεμελιώδεις αρχές όπως η ισότητα, ο σεβασμός και η δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί κρίσιμες δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

Οικονομικός Αλφαβητισμός / Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός: προγράμματα για μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη σωστή διαχείριση πόρων, τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (πχ. υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων ως ενεργοί πολίτες του αύριο).

Ανθεκτικότητα στη σύγχρονη εποχή (Disaster Preparedness) και ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές: ανάπτυξη βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων ενδυνάμωσης μαθητών/ριων απέναντι σε κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά Δημοτικού, με πρακτικούς οδηγούς, δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η ετοιμότητα σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων κρίσεων.

Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου & Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών: Ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε:

«Η εκπαίδευση είναι ο χώρος όπου χτίζεται η κοινωνία του αύριο. Με τη σύμπραξή μας με την ActionAid, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας αξίες και δεξιότητες ζωής – την ενεργό συμμετοχή, τη συμπερίληψη, τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Μέσα από βιωματικές δράσεις και συνεργασίες, θέλουμε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας και να δώσουμε σε κάθε μαθητή και μαθήτρια τα εφόδια να συμμετέχουν ενεργά, να σκέφτονται κριτικά και να ενεργούν υπεύθυνα.

Θέλουμε ένα σχολείο που εμπνέει εμπιστοσύνη, σεβασμό και καλλιεργεί την αίσθηση της κοινότητας. Γιατί η εκπαίδευση γεννά ευκαιρίες, ελπίδα και προοπτική – έχει δύναμη μεταμορφωτική που μπορεί να αλλάξει ζωές και να διαμορφώσει το μέλλον της χώρας μας».

Η Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα, Εύα Πολυζωγοπούλου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί μια κομβική στιγμή και αναμένεται να προωθήσει ακόμη περισσότερο την έννοια των ενεργών πολιτών στα ελληνικά σχολεία. Έρχεται σε μια εποχή που η εκπαίδευση καλείται να απαντήσει σε πρωτόγνωρες προκλήσεις και να διαμορφώσει πολίτες με ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα. Πολιτεία, εκπαιδευτική κοινότητα και Κοινωνία των Πολιτών, μαζί μπορούμε να συμβάλουμε σε ένα σχολείο που μαθαίνει, εξελίσσεται και ενώνει. Το σύνολο των μεθοδολογιών που εφαρμόζουμε σε 75 χώρες στον κόσμο φέρνει προστιθέμενη αξία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο έχουμε παρουσία από το 2000».

Η υπογραφή του Μνημονίου ενδυναμώνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός δικαιότερου, συμπεριληπτικού και βιώσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλες και όλους.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία στελεχών και εκπροσώπων του υπουργείου και της ActionAid.

