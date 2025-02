«Χρόνια πολλά Ταγίπ»! Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο λόγω… γενεθλίων

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τηλεφώνησε την Τετάρτη στον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, με τη συνομιλία τους ωστόσο να μην περιορίζεται στα «χρόνια πολλά» και τις τυπικές αβρότητες…

Οπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση στον επίσημο λογαριασμό της Τουρκικής Προεδρίας στο Χ για το τηλεφώνημα Μητσοτάκη, συζητήθηκαν τόσο οι διμερείς σχέσεις, όσο και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

«Ο πρόεδρoς, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς επίσης οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ευχήθηκε στον πρόεδρο Ερντογάν χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του», αναφέρεται στην ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας (δείτε τη κάτω).

President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece.

The call addressed the Türkiye-Greece relations as well as regional and global matters.

Prime Minister Mitsotakis wished President Erdoğan a happy birthday.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 26, 2025