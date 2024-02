Βερχόφσταντ για συνέντευξη Πούτιν στον Κάρλσον: «Ετσι πεθαίνουν οι δημοκρατίες»

Πληθώρα αντιδράσεων προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, στην Ευρώπη, η συνέντευξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στον Τάκερ Κάρλσον, τον ακροδεξιό τηλεπαρουσιαστή και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Πέμπτης.

Τον Κάρλσον -που θεωρήθηκε υπερβολικά ακραίος ακόμα και για το Fox News, το οποίο τον απέλυσε πέρυσι- υποδέχθηκε ο ρώσος προέδρος στο Κρεμλίνο για μία δίωρη συνέντευξη, στην οποία είχε την μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσει το δικό του αφήγημα για την εισβολή που διέταξε στην Ουκρανία το 2022, και να επαναλάβει τις απειλές του προς την Ουάσινγκτον.

Οι επικριτές του αμερικανού τηλεπαρουσιαστή τον κατηγορούν ότι δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Πούτιν, ενώ προσθέτουν ότι στην πραγματικότητα αυτή ήταν η «οντισιόν» του για αντιπρόεδρος του Τραμπ.

Ο Γκι Βερχόφσταντ, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου και νυν ευρωβουλευτής, είπε χαρακτηριστικά ότι η συνέντευξη «είναι ό,τι καλύτερο συνέβη ποτέ στον Πούτιν. Η Αμερική αύριο θα υποφέρει από τα ψέματα που θα διαδίδει ανενόχλητος… Ετσι πεθαίνουν οι δημοκρατίες».

Carlson interview is the best thing that ever happened to Putin.

America tomorrow will suffer from having him spreading lies unchallenged and unfiltered.

This is how democracies die… pic.twitter.com/nbrlkZUbnV

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 9, 2024