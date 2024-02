Πώς μαζεύεις 40 γυναίκες σταρ για ένα εξώφυλλο;

Οποιος έχει εργαστεί σε περιοδικά –ειδικότερα περιοδικά μόδας και lifestyle– ξέρει ότι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να επιχειρήσεις είναι να βάλεις πάνω από δύο σταρ να φωτογραφηθούν μαζί. Συνήθως ένας/μία και δεν «χωράνε» σε ένα εξώφυλλο. Πόσο μάλλον σαράντα, όπως έκανε η βρετανική Vogue στο τελευταίο της εξώφυλλο, που δημιουργήθηκε προς τιμήν του Εντουαρντ Ενινφουλ, ο οποίος αποχωρεί από τη διεύθυνση του εντύπου έπειτα από επτά χρόνια.

Στο ντοκιμαντέρ «The Greatest Night In Pop», το οποίο παίζεται στο Netflix και αφηγείται τη δημιουργία του τραγουδιού «We are The World» από τους σημαντικότερους σταρ της αμερικανικής μουσικής, υπάρχει μια σκηνή που τα λέει όλα. Ο Λάιονελ Ρίτσι, που μάζεψε τους 46 υπέρλαμπρους σταρ για να ηχογραφήσουν παρέα, είχε βάλει στην είσοδο του στούντιο ένα σημείωμα:

«Παρακαλώ, αφήστε εδώ το Εγώ σας», έγραφε.

Οι φωτογραφίσεις τέτοιου είδους –τις οποίες ξεκίνησε το Vanity Fair– δεν είναι πολύ διαφορετικές. Πέραν της θηριώδους οργάνωσης που απαιτούν (να προσαρμοστούν τα προγράμματά τους, να βρεθούν τα σωστά ρούχα, τα σωστά μακιγιάζ, τα σωστά όλα), υπάρχουν και τα άλλα: Στάνταρ κάποιος είναι τσακωμένος με κάποιον άλλον, καθένας θέλει τον δικό του φωτογράφο και βέβαια όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κατέχουν την κεντρική θέση στο τελικό αποτέλεσμα.

Και μετά τον «εφιάλτη» της φωτογράφισης, έρχεται ο εφιάλτης του γραφίστα. Εννοείται ότι όλοι αυτοί δεν φωτογραφίζονται μαζί, αλλά ο καθένας μόνος του και μετά γίνεται μοντάζ, το οποίο πρέπει να έχει ένα όσο γίνεται πιο ενιαίο αποτέλεσμα…

Τούτων λεχθέντων, ας κοιτάξουμε με άλλο μάτι το τελευταίο εξώφυλλο της βρετανικής έκδοσης της Vogue: Σαράντα εμβληματικές γυναίκες από τον χώρο της μόδας και του θεάματος όχι μόνο «χώρεσαν» σε αυτό, αλλά ένωσαν τρεις γενιές.

Ο Ενινφουλ ήθελε να γράψει ιστορία με αυτό το εξώφυλλο, κάτι που έχει κάνει ήδη κατά τη διάρκεια της θητείας του στο περιοδικό, και να το αφιερώσει «στις γυναίκες».

Η Οπρα Γουίνφρεϊ, η Βικτόρια Μπέκαμ, η Μάιλι Σάιρους, η Dua Lipa, αλλά και τα θρυλικά μοντέλα «πρώτης γενιάς», η Σίντι Κρόφορντ, η Ναόμι Κάμπελ, η Κρίστι Τέρλινγκτον και η Λίντα Εβαντζελίστα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.

Δίπλα τους, η Κέιτ Μος, η Κάρα Ντελεβίν, η Ιμάν, η Σερένα Γουίλιαμς, η Σέλμα Μπλερ και πολλά μοντέλα νέας γενιάς, όπως η κόρη της Κρόφορντ, Κάγια Γκέρμπερ.

Ο Ενινφουλ είπε ότι «επέλεξε γυναίκες η επιρροή των οποίων στη μόδα αλλάζει την κοινωνία στη δεκαετία του 2020».

Η φωτογράφιση έγινε τον Δεκέμβριο του 2023 στη Νέα Υόρκη και περιγράφεται ως «απίστευτο επίτευγμα». Οι 40 γυναίκες έφτασαν στη Νέα Υόρκη από κάθε γωνιά της γης, με κάθε πιθανό μέσο. Και πέρα από όλα τα άλλα, η Vogue έκανε τη διαφορά: Οι πρωταγωνίστριες του εξωφύλλου φωτογραφήθηκαν όλες μαζί, κάτι που αποδεικνύεται από ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ.

So, how did 40 of the world’s leading ladies come to be in the same room for one major #BritishVogue photoshoot? Watch to get a sneak peek of what happened on set with #EdwardEnninful and Vogue’s 40 cover stars, and read Edward’s final cover story here: https://t.co/1UKEUAm2gK pic.twitter.com/IVhZqnJ1lF

