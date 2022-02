Το χιπ χοπ «κέρδισε» το Super Bowl και ο Eminem τις εντυπώσεις

H εποχή που ο Eminem ίδρωνε προκειμένου να επικρατήσει στα rap battles των κακόφημων μπαρ του Ντιτρόιτ και ο Dr Dre δημιουργούσε τους θρυλικούς N.W.A. στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ φαντάζει εδώ και χρόνια μακρινή διήγηση ενός χιλιοραπαρισμένου success story.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90’ άλλωστε έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια και πλέον το χιπ χοπ είναι -και βάσει πωλήσεων- το πιο δημοφιλές μουσικό είδος του πλανήτη και όχι απλά ένας τρόπος έκφρασης των υποβαθμισμένων προαστίων των ΗΠΑ. Και σαν επιβεβαίωση αυτού, οι ιθύνοντας του κυριακάτικου Super Bowl αποφάσισαν να αφιερώσουν το διάλειμμα του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου σε μερικούς από τους ζωντανούς θρύλους της αμερικάνικης ραπ.

Ο Dr Dre εμφανίστηκε στην σκηνή μαζί με τις τρεις γενιές καλλιτεχνών που ο ίδιος ενέπνευσε και συνεργάστηκε μαζί τους: τον Eminem, τον 50 Cent, την Μαίρη Τζ. Μπλάιτζ, τον Snoop Dogg και τον Κέντρικ Λαμάρ.

Πάντως, προς απογοήτευση αρκετών, η φημολογία για παρουσία του εμβληματικού ράπερ 2Pac μέσω ολογράμματος (ο Τούπακ Αμάρου Σακούρ δολοφονήθηκε το 1996) δεν επιβεβαιώθηκε.

Το σόου ήταν θεαματικό χωρίς να φτάνει στα όρια του κιτς, ξεκάθαρα πολιτικό χωρίς να ανακυκλώνει «εύκολα» τσιτάτα, μία «βόμβα νοσταλγίας», όπως έγραψε κάποιος, που όμως δεν περιορίστηκε στις δοκιμασμένες συνταγές του παρελθόντος. Οι καλλιτέχνες αποθεώθηκαν από κοινό και διοργανωτές και η συναυλία, που διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη στην ιστορία του θεσμού.

50 Cent – In Da Club | Pepsi Halftime Show | Super Bowl LVI #PepsiHalftime still dre pic.twitter.com/4cEbtm3Ie4

Κόφτη όμως φημολογείτο ότι είχαν βάλει και στον Dr Dre προκειμένου να μη συμπεριλάβει τον στίχο “still not loving police” («ακόμα δεν αγαπάω την αστυνομία») στην ερμηνεία του «Still Dre». Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αποτέλεσε τη δεύτερη δυνατή στιγμή του σόου, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και κραυγές ενθουσιασμού με το άκουσμα του εν λόγω στίχου.

The NFL told Eminem he couldn’t kneel in support of Colin Kaepernick. He did anyway.

They told Dr. Dre he couldn’t sing the lyric “still not lovin police.”

He did anyway. Should be a fun day over a Fox News tomorrow lol. #HalfTimeShow pic.twitter.com/FPaySxgDMz

— Chuck (Taylor’s Version) (@Jamie_Maz) February 14, 2022