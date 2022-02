Tι απέγιναν τα αστέρια του «Baywatch»;

Η αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Baywatch», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο δίκτυο NBC το 1989, ακολουθούσε τους ναυαγοσώστες του Λος Αντζελες σε μια πολυσύχναστη παραλία στη Νότια Καλιφόρνια καθώς έσωζαν λουόμενους από πνιγμό, σεισμό, επιθέσεις καρχαριών, ακόμη και από έναν περίεργο κατά συρροή δολοφόνο. Η πρώτη σεζόν απέτυχε και η σειρά ματαιώθηκε επειδη το κόστος της παραγωγής ήταν υψηλό και τα κέρδη χαμηλά. Ωστόσο αισθανόμενος ότι η σειρά είχε προοπτική, ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χέισελχοφ (ήδη γνωστός ως «Ιππότης της ασφάλτου») επένδυσε δικά του χρήματα, απέκτησε τα δικαιώματά της, έγινε εκτελεστικός παραγωγός και την επανέφερε το 1991. Και δικαιώθηκε πλήρως.

Το «Baywatch» έγινε το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του πλανήτη με ένα εντυπωσιακό εβδομαδιαίο κοινό 1,1 δισ. θεατών σε 140 χώρες. Στην Ελλάδα, η σειρά προβλήθηκε αρχικά από τον ΑΝΤ1 (το 1991) και στην συνέχεια από τον Alpha, το καλοκαίρι του 2008. Η εκπομπή θα προβαλλόταν για 11 σεζόν έως ότου έπεσαν οι τίτλοι τέλους το 2001 μετά από 242 επεισόδια. Οι πρωταγωνιστές του έγιναν οι σταρ της δεκαετίας του 1990 και τα ονόματά τους ήταν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Τι απέγιναν όμως ο Μιτς, η Σι Τζέι και οι υπόλοιποι γραμμωμένοι και οι καλλονές με τα κόκκινα μαγιό; Ο Μάικλ Χόγκαν παρουσιάζει στην Telegraph της διακυμάνσεις της ζωής τους από τότε μέχρι σήμερα.

Πάμελα Aντερσον

Η καναδικής καταγωγής σεξοβόμβα προστέθηκε στο καστ από την τρίτη σεζόν και μετά, αλλά γρήγορα έγινε η σταρ της σειράς, ως ναυαγοσώστρια Σι Τζέι Πάρκερ. Η Αντερσον είπε ότι την τράβηξε το «New Age thinking» του χαρακτήρα της, που ενδιαφερόταν για κρυστάλλους, διαλογισμό και ονειρομαντεία. Ωστόσο οι άντρες θεατές ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την σέξι σιλουέτα της.

Μετά από πέντε σεζόν και έχοντας εξασφαλίσει το στάτους του sex symbol, η Πάμελα Αντερσον κρέμασε το κόκκινο μαγιό, πόζαρε για 13 εξώφυλλα του Playboy και απέκτησε τη δική της τηλεοπτική κωμική σειρά δράσης «V.I.P.», ως σωματοφύλακας Βάλερι Αϊρονς. Πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Barb Wire» (υποψήφια για έξι Χρυσά Βατόμουρα και μία από τις 20 χειρότερες ταινίες του 20ου αιώνα).

Εν τω μεταξύ η ερωτική της ζωή τροφοδοτούσε συνεχώς τα ταμπλόιντ. Μετά τον Τόμι Λι, αρραβωνιάστηκε με τον σουηδό ηθοποιό και μοντέλο Μάρκους Σένκενμπεργκ, παντρεύτηκε για έναν χρόνο τον ράπερ Kid Rock, μετά παντρεύτηκε τον επαγγελματία παίκτη του πόκερ Ρικ Σάλομον και στη συνέχεια τον χώρισε -επικαλούμενη απάτη- πριν τον ξαναπαντρευτεί και τον ξαναχωρίσει. Ο γάμος της με τον παραγωγό του Χόλιγουντ Τζον Πίτερς ακυρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Ο έκτος και πιο πρόσφατος γάμος της ήταν με τον σωματοφύλακά της Νταν Χέιχαρστ αλλά τον περασμένο μήνα η Αντερσον ανακοίνωσε τον χωρισμό τους.

Η 54χρονη σταρ υποστηρίζει με θέρμη τον Τζούλιαν Ασάνζ των WikiLeaks και έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Lust For Love: Rekindling Intimacy & Passion in Your Relationship», που έγραψε μαζί με τον Ορθόδοξο Ραβίνο Σμούλεϊ Μπότιτς.

Ντέιβιντ Χάσελχοφ

Ο Μιτς Μπιουκάνον, ο μακροβιότερος ναυαγοσώστης του «Baywatch» και πατρική φιγούρα με το τριχωτό στήθος έπαιξε σε 220 επεισόδια, συν 45 επεισόδια του μεταγενέστερου spin-off «Baywatch Nights». Σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους συμπρωταγωνιστές του, ο Χάσελχοφ ήταν ήδη γνωστό όνομα, χάρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σαπουνόπερα «Ατίθασα Νιάτα» και στον «Ιππότη της Ασφάλτου» με το περιβόητο «K.I.T.T.», το αυτοκίνητο που μιλούσε.

Το 2007 έγινε viral ένα βίντεο που δημοσίευσε μια από τις κόρες του με τον μεθυσμένο Χάσελχοφ να τρώει ένα χάμπουργκερ από το πάτωμα, ως σημάδι του αλκοολισμού του. Τώρα στα 69 του, έχει παίξει τον εαυτό του σε κωμωδίες όπως το «The Keith Lemon: The Film» (σύμφωνα με τους κριτικούς μια από τις χειρότερες ταινίες που γυρίστηκε ποτέ) και το «Sharknado 3: Oh Hell No!» Συμμετέχει τακτικά σε τηλεοπτικά ριάλιτι, ήταν κριτής του «America’s Got Talent» για τέσσερις σεζόν και του «Britain’s Got Talent» για μία.

Μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του Πάμελα Μπαχ, παντρεύτηκε την κατά 27 χρόνια νεότερή του, πρώην εργάτρια σε εργοστάσιο, Ουαλή, Χέιλι Ρόμπερτς. Γύρισε επίσης την κωμική σειρά «Hoff the Record» και δημιούργησε το Hoffspace μια δική του τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης, που όμως δεν προχώρησε.

Γιασμίν Μπλιθ

Η μελαχρινή νεοϋορκέζα καλλονή Γιασμίν Μπλιθ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός σε ηλικία μόλις 10 μηνών σε μια διαφήμιση για βρεφικό σαμπουάν «No More Tears», υποδύθηκε για τέσσερις σεζόν την Κάρολαϊν Χόλντεν, την ξεροκέφαλη μικρότερη αδερφή της Στέφανι (Αλεξάντρα Πολ). Εβγαινε με τον Ντον Τζόνσον και για ένα διάστημα με τον Μάθιου Πέρι από τα «Φιλαράκια».

Ξεκίνησε τη δική της σειρά μαγιό «Yaz Wear», έπαιξε την επιθεωρήτρια Κέιτλιν Κρος στην αστυνομική σειρά «Nash Bridges» και πρωταγωνίστησε στη σαπουνόπερα «Titans». Το 2000, η Μπλιθ συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης και οδήγηση σε κακή κατάσταση. Στο κέντρο απεξάρτησης συνάντησε τον ιδιοκτήτη στριπτιτζάδικου Πολ Σερίτο και μελλοντικό σύζυγό της. Το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί, ενώ η 53χρονη ηθοποιός έχει πλέον αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τζέρεμι Τζάκσον

Από τη δεύτερη μέχρι την 10η σεζόν, ο Τζάκσον έπαιξε τον Χόμπι, τον άτακτο γιο του Μιτς -έναν ρόλο που παραλίγο να πάει στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο- και οι θεατές τον παρακολούθησαν να μεγαλώνει από τα 12 μέχρι τα 21 του καθώς εμφανίστηκε στα 159 από τα 242 επεισόδια της σειράς (δεύτερος μετά τον Χάσελχοφ).

Αργότερα έγινε μουσικός, υποστηρίζοντας μάλιστα τον Χάσελχοφ στην ευρωπαϊκή του περιοδεία το 1993 και ήταν τακτικός στα τηλεοπτικά ριάλιτι, «Confessions of a Teen Idol» και «Celebrity Rehab with Dr Drew», όπου συζήτησε τους εθισμούς του στα στεροειδή και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Το 2015, μπήκε στο «Celebrity Big Brother», αλλά τον έδιωξαν μετά από τέσσερις ημέρες επειδή μέθυσε και άνοιξε το φόρεμα της συμπαίκτριάς του Κλόε Γκούντμαν παρά τη θέλησή της. Δύο χρόνια αργότερα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 270 ημερών αφού φέρεται να μαχαίρωσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου. Στα 41 του, πλέον, εργάζεται ως προπονητής αποθεραπείας και personal trainer.

Κάρμεν Ελέκτρα

Η Λάνι ΜακΚένζι του «Baywatch» ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια (μάλιστα ο Prince παρήγαγε το πρώτο της άλμπουμ) και το 1996 άρχισε να κάνει αισθησιακές φωτογραφίσεις.

Μετά το «Baywatch», η Ελέκτρα (το πραγματικό της όνομα ήταν Τάρα Πάτρικ) πόζαρε για το περιοδικό Playboy, παρουσίασε την εκπομπή γνωριμιών «Singled Out» του MTV και εμφανίστηκε σε μια σειρά από κωμωδίες. Μετά τον πεντάμηνο γάμο της με τον σταρ του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, έκανε το ριάλιτι «Till Death Do Us Part: Carmen & Dave» με τον δεύτερο σύζυγό της, τον κιθαρίστα Ντέιβ Ναβάρο. Αργότερα χώρισε από τον Ναβάρο και έβγαινε με τον κριτή του «America’s Got Talent» Σάιμον Κάουελ, χόρεψε με τις Pussycat Dolls και εμφανίστηκε ως διάσημη εργένισσα στο ριάλιτι γνωριμιών The Choice.

Στα 49 της, η Κάρμεν Ελέκτρα έχει κυκλοφορήσει το δικό της άρωμα, μια συλλογή loungewear, μια σειρά περιποίησης δέρματος, ένα βιβλίο με τίτλο «How to Βe Sexy» ενώ επίσης ήταν η οικοδέσποινα της διοργάνωσης με το εξίσου… διακριτικό όνομα «Naked Women’s Wrestling League» μέχρι το 2007, που μήνυσε την εταιρία για αθέτηση της σύμβασης.

Ντέιβιντ Σαρβέ

Ο γεννημένος στη Λυών γόης της σειράς έπαιξε τον γάλλοαμερικανό ναυαγοσώστη Ματ Μπρόντι για τέσσερις σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων φλέρταρε με τη Σάμερ (Νικόλ Εγκερτ) και τη Σι Τζέι (Πάμελα Αντερσον). Κατόπιν έπαιξε στη σαπουνόπερα «Melrose Place», αλλά στη συνέχεια το 1999 επέστρεψε στη Γαλλία όπου αφοσιώθηκε στη μουσική και κυκλοφόρησε τρία δίγλωσσα ποπ-ροκ άλμπουμ, τα οποία πούλησαν περισσότερα από 2,5 εκατ. αντίτυπα. Το 2017, εμφανίστηκε στο «The Celebrity Apprentice» με την τότε σύζυγό του, τηλεοπτική παρουσιάστρια Μπρουκ Μπερκ, αλλά αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους θεατές όταν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί σε μια μοτοσικλέτα πίσω της, ισχυριζόμενος ότι θα έδειχνε «αδύναμος». Πρόσφατα ο 49χρονος Σαρβέ συνδέθηκε με το μοντέλο από τον Καναδά Οξάνα Ρίκοβα και τη Σουηδή influencer Ελένα Μπελ.

Ντόνα Ντ’ Ερικο

Η πρώην «Playmate of the Month» του Playboy έπαιξε για δύο σεζόν τη ναυαγοσώστρια με το παρόμοιο όνομα Ντον Μάρκο. Μετά τη «θητεία» της στα «Baywatch» και «Baywatch Nights», η Ντ’ Ερικο ήταν οικοδέποινα της τηλεοπτικής σειράς «Battlebots» (η αμερικανική έκδοση του «Robot Wars») και έπαιξε σε μερικές indie ταινίες πριν αλλάξει προσανατολισμό και ανοίξει στην Καλιφόρνια το «Zen Spa». Το 2011 ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας αποστολής για να βρει την Κιβωτό του Νώε στο όρος Αραράτ στον Καύκασο. Αλλά τραυματίστηκε, επέστρεψε στις ΗΠΑ και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

Μέχρι το 2007, ήταν παντρεμένη με τον Νίκι Σιξ, μπασίστα και δημιουργό των Mötley Crüe μαζί με τον Τόμι Λι, πρώην σύζυγοτης Πάμελα Αντερσον. Το 2017, η Ντ’ Ερικο έγινε πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες πριν και μετά, αφού υποβλήθηκε σε τέσσερις επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής για να «αποκτήσει και πάλι το σώμα που είχε στο “Baywatch”». Και τώρα στα 53, μοιάζει 30ρα.

Νικόλ Εγκερτ

Η πρώην βασίλισσα της ομορφιάς πρωταγωνίστησε ως το κορίτσι της διπλανής πόρτας Ρομπέρτα «Summer» Κουίν για τρεις σεζόν, έως ότου ο χαρακτήρας της αποφάσισε να πάει στο κολέγιο.

Μετά την αποχώρησή της από το «Baywatch», η Εγκερτ πήρε μέρος σε ριάλιτι όπως το «Celebrity Fit Club» και το «Splash!», τερματίζοντας δεύτερη στον διαγωνισμό καταδύσεων διασημοτήτων. Αργότερα υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, πουλώντας το σπίτι της στο Λος Αντζελες για να εξοφλήσει τα χρέη της. Εγκατέλειψε την υποκριτική για να εργαστεί στη δική της επιχείρηση (βαν που πωλούσε παγωτό), και το 2015 εμφανίστηκε στο χειρουργικό ριάλιτι «Botched», μειώνοντας το στήθος της από το μέγεθος DD σε B.

Αλεξάνδρα Πολ

Για πέντε σεζόν, έπαιξε την αγαλματένια υπολοχαγό των ναυαγοσωστών Στέφανι Χόλντεν, μια παντρεμένη γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος ο αρχηγός τους Μιτς. Ο χαρακτήρας σκοτώθηκε το 1997 όταν κεραυνός χτύπησε ένα πλοίο και καταπλακώθηκε από την πτώση του ιστού του.

Στη συνέχεια, η Πολ πρωταγωνίστησε σε 15 τηλεταινίες, και έκανε guest εμφανίσεις στις σειρές «Melrose Place» και «Mad Men». Αργότερα παντρεύτηκε έναν προπονητή τριάθλου και έγινε αθλήτρια αντοχής. Τώρα η 59χρονη ηθοποιός αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στον πολιτικό ακτιβισμό. Εχει συλληφθεί πάνω από 12 φορές διαμαρτυρόμενη ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ, τα πυρηνικά όπλα, τη βιομηχανική κτηνοτροφία και την αυτοκινητοβιομηχανία. Εχει λάβει μέρος σε διασώσεις γουρουνιών από σφαγεία, και πέρασε πέντε ημέρες στη φυλακή όταν αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 50 δολαρίων (44 ευρώ) για πολιτική ανυπακοή.

