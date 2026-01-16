Αναζητώντας τη Λόρα

Η ανακοίνωση ήρθε ένα μεσημέρι: «Εξαφάνιση 16χρονης. Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει». Μια φράση που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα και στις ενημερωτικές σελίδες. Τα χρώματα του Amber Alert γεμίζουν την οθόνη, η φωτογραφία ενός παιδιού κυκλοφορεί παντού και από εκείνη τη στιγμή η εξαφάνισή του αποκτά δική της ζωή. Δεν είναι πια μόνο ένα γεγονός, αλλά ένα αφήγημα που τροφοδοτείται από την αγωνία του κόσμου, την ανάγκη των μέσων για θεάματα και τη ροή της πληροφορίας που δεν σταματά ποτέ.

Η Λόρα, η 16χρονη που έφυγε από το σπίτι της πριν από λίγες ημέρες, έγινε αμέσως πρωτοσέλιδο. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για μια εθελοντική φυγή, μια παρόρμηση έφηβης που ένιωθε πιεσμένη, όπως ανέφεραν οι Αρχές και δημοσιεύματα, χωρίς ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Λίγες ώρες μετά, η υπόθεση άρχισε να αποκτά σενάριο. «Εθεάθη στην Ομόνοια» λέει ο ένας τίτλος, «Εθεάθη στην Καλαμάτα» λέει ο άλλος, «Μόλις είδε τη φωτογραφία της στην τηλεόραση, έφυγε» λέει ο τρίτος. Δημοσιεύματα εμφανίζονταν το ένα μετά το άλλο, συνοδευόμενα από φωτογραφίες που πιθανώς την απεικονίζουν, αναλύσεις ειδικών συμπεριφοράς, ακόμη και υποθετικά χρονικά των κινήσεών της.

Από εκεί που η ανακοίνωση της εξαφάνισης ήταν μια αγωνιώδης έκκληση να βρεθεί ένα παιδί, η ιστορία μετατράπηκε σχεδόν σε σίριαλ. Κάθε μέρα έχουμε καινούργια επεισόδια με μάρτυρες, εικασίες και μαρτυρίες που ανακυκλώνονται σε τηλεοπτικά πάνελ. Η Λόρα έπαψε να είναι μια έφηβη που εξαφανίστηκε και έγινε αφήγηση, σύμβολο και περιεχόμενο.

Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η δημοσιότητα γύρω από τέτοιες εξαφανίσεις είναι σωτήρια. Και πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί καθοριστική για την ανεύρεση ενός παιδιού. Ομως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Οταν μια ανήλικη, που έχει ήδη βιώσει έντονη πίεση, βλέπει το πρόσωπό της να προβάλλεται ξανά και ξανά, όταν ανοίγει το κινητό της και διαβάζει τι πιθανώς νιώθει, πού μπορεί να βρίσκεται, τι φαντάζονται οι άλλοι πως σκέφτεται, τότε πόσο εύκολο είναι να μη νιώσει πανικό και ενοχή; Πόσο πιο βαθιά μπορεί να κρυφτεί μέσα της, όταν αντιλαμβάνεται ότι η ζωή της γίνεται δημόσιο θέαμα;

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έπειτα από ένταση στην οικογένεια. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εκφράσει την ανάγκη να εξαφανιστεί για λίγο. Ηταν ένα κορίτσι στην πιο ευαίσθητη ηλικία, με ανασφάλειες, φόβους, την ανάγκη για χώρο και χρόνο. Οταν αυτές οι ιστορίες βγαίνουν στο φως, το φως συνήθως τις καίει. Ολόκληρη η κοινωνία στρέφει το βλέμμα της πάνω σου και διεκδικεί την αλήθεια σου. Θέλει να σε σκανάρει. Και κάπου ανάμεσα στην αγωνία και την περιέργεια, χάνεται η ουσία.

Τα Μέσα, από την τηλεόραση έως το TikTok, παίζουν έναν ρόλο που μοιάζει διπλός: σωτήρας και εισβολέας μαζί. Από τη μία, κινητοποιούν, πολλαπλασιάζουν τα βλέμματα που ψάχνουν και ευαισθητοποιούν. Από την άλλη, δημιουργούν έναν χάρτη ταυτότητας που για το παιδί είναι συχνά δυσβάστακτος. Οσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο λιγότερο βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από την υπόθεση. Τον μετατρέπουμε σε ιστορία που «πουλάει».

Και εδώ αναδεικνύεται η βαθύτερη ανάγκη των Μέσων και του κοινού να βιώνουν τον πόνο σαν αφήγημα. Οπως οι τηλεοπτικές σειρές έχουν πλοκή και χαρακτήρες, έτσι και οι εξαφανίσεις ανηλίκων αποκτούν δομή δράματος. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί την εξέλιξη με την ίδια ανυπομονησία που θα περίμενε την επόμενη σκηνή σε μια σειρά. Μόνο που εδώ δεν υπάρχει σενάριο. Υπάρχει ένα κορίτσι, φοβισμένο και μόνο, που βλέπει τον εαυτό του να γίνεται θέαμα.

Οταν η Λόρα δει τη φωτογραφία της σε άγνωστα προφίλ να συνοδεύεται από σχόλια, ψευδοαναλύσεις, υποθέσεις για το πώς να νιώσει ασφαλής να επιστρέψει, τότε αντί για τρόπος σωτηρίας, η δημοσιότητα ίσως γίνεται ένας ακόμη λόγος να παραμείνει μακριά. Γιατί δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να γίνεται τίτλος είδησης, πόσο μάλλον για έναν έφηβο που θέλησε να φύγει από το σπίτι του.

Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης σώζει ζωές. Αλλά ίσως χρειάζεται ένα διαφορετικό μέτρο. Λιγότερο θέαμα και περισσότερη ενσυναίσθηση, λιγότερες υποθέσεις και περισσότερος σεβασμός. Ισως να μάθουμε να αναζητούμε χωρίς να εκθέτουμε. Να ψάχνουμε χωρίς να αφηγούμαστε ξένες ζωές σαν να μας ανήκουν.

Η αναζήτηση της Λόρας είναι, στην πραγματικότητα, η αναζήτηση της ευαισθησίας μας μέσα σε έναν κόσμο που όλα τα κάνει δημόσια. Να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ενδιαφέρον από την ηδονοβλεψία και τη βοήθεια από την προβολή. Γιατί αν μια ανήλικη, μόλις δει το πρόσωπό της στην τηλεόραση, επιλέγει να φύγει ακόμη πιο μακριά, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Δεν χάνουμε μόνο μια έφηβη εδώ, χάνουμε κι ένα κομμάτι της ανθρωπιάς μας.

