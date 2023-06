Το Λιμενικό απαντά στους ισχυρισμούς του ΒΒC: Από τον εντοπισμό μέχρι τη βύθισή του το δουλεμπορικό διένυσε 30 ν.μ.

Ανακοίνωση-απάντηση στους ισχυρισμούς των δημοσιογράφων του BBC, Νικ Μπικ και Κώστα Καλλέργη, στο ρεπορτάζ τους για το αλιευτικό σκάφος-φέρετρο και την αντίδραση-διαχείριση του περιστατικού στα διεθνή ύδατα ανοικτά της Πύλου, από τις ελληνικές Αρχές, εξέδωσε τη Δευτέρα το Λιμενικό Σώμα.

Αν και όπως ήταν επόμενο, το δουλεμπορικό δεν είχε, ούτε και θα μπορούσε να έχει, σύστημα εντοπισμού ή ιχνηλάτη, στην ανάλυσή τους οι δύο δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι το κατάφορτο με εκατοντάδες ανθρώπους αλιευτικό ήταν ακίνητο για τουλάχιστον επτά ώρες πριν ανατραπεί, αμφισβητώντας έτσι ανοικτά την αναφορά στην οποία επιμένει από την πρώτη στιγμή το Λιμενικό Σώμα, ότι το σκάφος διατηρούσε «σταθερή πορεία και ταχύτητα» (προς δυσμάς) και με το «No help – Go Italy» αρνήθηκε κάθε βοήθεια (πλην εκείνης που δόθηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο/νερό και τρόφιμα).

Με επίσημη ανακοίνωσή του ωστόσο (δείτε την ολόκληρη κάτω) το ΛΣ ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση (τόσο δηλαδή εκπροσώπους του ξένου Τύπου που στοχοποιούν επίμονα την Ελληνική Ακτοφυλακή και κατ’ επέκταση τη χώρα με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο, όσο και εκείνους που αναπαράγουν ως «αποδεικτικά στοιχεία» ή/και πορίσματα δημοσιεύματα όπως του BBC), ότι το σκάφος των διακινητών μόνο ακινητοποιημένο δεν ήταν, καθώς από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι τη βύθισή του, διένυσε συνολικά περί τα 30 ν.μ.!

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής τροφοεφοδίων μέχρι την ακινητοποίηση του λόγω μηχανικής βλάβης, το Α/Κ σκάφος διένυσε απόσταση περί τα 6 ν.μ. Συνολικά το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι τη βύθιση του διένυσε συνολικά περί τα 30 ν.μ.

Στοιχεία με λεπτομερή καταγραφή των ανωτέρω αποτελούν μέρος της προανάκρισης».

Στο ρεπορτάζ (εδώ) των Νικ Μπικ και Κώστα Καλλέργη, το BBC σημείωνε ότι οι έλληνες αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν αρχικά ότι το σκάφος κρατούσε «σταθερή πορεία και ταχύτητα».

Σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση, παρατηρούσαν το σκάφος από διακριτική απόσταση, αλλά μια κοντινή εικόνα που δημοσίευσαν αργότερα οι ίδιοι –από αυτή τη χρονική περίοδο– υποδηλώνει ότι το σκάφος με τους μετανάστες είναι εντελώς ακίνητο.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε αργότερα ότι η ακτοφυλακή προσπάθησε να επιβιβαστεί στο σκάφος για να εκτιμήσει τον κίνδυνο, αλλά οι επιβαίνοντες αφαίρεσαν ένα σχοινί που ήταν συνδεδεμένο αρνούμενοι τη βοήθειά τους.

Ολη η δραστηριότητα των τελευταίων επτά ωρών επικεντρώθηκε γύρω από ένα συγκεκριμένο σημείο, υποδηλώνοντας ότι το σκάφος των μεταναστών δεν είχε μετακινηθεί σχεδόν καθόλου, επισημαίνεται στο δημοσίευμα που συνεχίζει:

Οι χάρτες υποδηλώνουν ότι ταξίδεψε ελάχιστα ναυτικά μίλια, κάτι αναμενόμενο για ένα φθαρμένο σκάφος που χτυπήθηκε από τον άνεμο και τα κύματα στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου.

Οι ενέργειες των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, που ταρακουνούσαν το σκάφος, θα είχαν συμβάλει επίσης σε οποιαδήποτε κίνηση.

In fact it was idle for at least 7 hrs before it sank. Data we have obtained from @MarineTraffic show that every incident around the vessel occurred at roughly the same location. The boat was practically idle or drifting for hours. (see our article at BBC Online for the details) pic.twitter.com/66B4s0otxn

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 18, 2023