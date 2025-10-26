113
Εργασίες απορρύπανσης στον Σαρωνικό (φωτογραφία αρχείου) | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime
Ελλάδα

Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Αναζητούνται οι υπαίτιοι

Πετρελαιοκηλίδες εντοπίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιοχή του λιμένα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία κατόπιν ειδοποίησης του Λιμενικού, που διενεργεί προανάκριση. Στο Χημείο του Κράτους δείγματα από τα παρακείμενα πλοία

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2025, 12:15
Εργασίες απορρύπανσης στον Σαρωνικό (φωτογραφία αρχείου)
|ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime
Ελλάδα

Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Αναζητούνται οι υπαίτιοι

Πετρελαιοκηλίδες εντοπίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιοχή του λιμένα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία κατόπιν ειδοποίησης του Λιμενικού, που διενεργεί προανάκριση. Στο Χημείο του Κράτους δείγματα από τα παρακείμενα πλοία

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2025, 12:15

Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της λεκάνης Αργοσαρωνικού, αποτελούμενη από ιριδίζουσες κηλίδες πετρελαιοειδών.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, κατόπιν ειδοποίησης του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε εκ νέου διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες, συνολικής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και τρία σκάφη ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εργασίες απορρύπανσης.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου, ενώ δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...