Ταϊλάνδη: Βγήκε από το φέρετρο λίγο πριν την αποτέφρωσή της

Ο επικεφαλής ενός βουδιστικού ναού στα περίχωρα της Μπανγκόκ, κόντεψε να πάθει… συγκοπή όταν άκουσε ένα χτύπο μέσα από ένα φέρετρο που μόλις είχε φτάσει για αποτέφρωση.

Εδωσε εντολή στους μοναχούς να ανοίξουν το καπάκι και έντρομοι αντίκρυσαν στο εσωτερικό του μία αδύναμη ηλικιωμένη, που κάθε άλλο παρά νεκρή ήταν.

Την 65χρονη είχε φέρει ο αδελφός της μέσα σε φέρετρο στον ναό Βατ Ρατ Πρακόνγκ Θαμ, όπου η αποτέφρωση ήταν δωρεάν.

Η γυναίκα ήταν κλινήρης τα δύο τελευταία χρόνια και κάποια στιγμή η υγεία της επιδεινώθηκε. Δύο ημέρες νωρίτερα, ο αδελφός της δεν την άκουγε πια να αναπνέει, όπως είπε στον Παϊράτ Σουντούπ, γενικό διευθυντή του ναού.

Ο αδελφός της την έβαλε τότε σε ένα φέρετρο και έκανε το ταξίδι 500 χιλιομέτρων μέχρι ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η 65χρονη είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού της, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, σύμφωνα με τον Παϊράτ.

Ο ναός προσφέρει δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι’ αυτό και ο αδελφός της τους προσέγγισε την Κυριακή, αλλά και πάλι απορρίφθηκε λόγω της έλλειψης κατάλληλου εγγράφου.

Ο αδελφός της φέρεται να είχε ένα πιστοποιητικό θανάτου από τον δήμαρχο της πόλης όπου διέμενε, το οποίο όμως δεν ήταν επίσημο και είχε δοθεί χωρίς να γίνει καν νεκροψία.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ εξηγούσε στον αδελφό της πώς να αποκτήσει πιστοποιητικό θανάτου, άκουσε ένα αχνό χτύπημα μέσα από το φέρετρο.

«Εμεινα έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπάει το τοίχωμα του φερέτρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Αμέσως, κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο την μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο. Ο ηγούμενος είπε ότι ο ναός θα καλύψει τα ιατρικά της έξοδα.

Ο ναός δημοσιοποίησε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να βρίσκεται σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, να κινεί ελαφρώς τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού σε αμηχανία.

