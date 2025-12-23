Εξοδος Χριστουγέννων με τρακτέρ στο οδόστρωμα; Υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε… αναδιάταξη των τρακτέρ προχωρούν από σήμερα προπαραμονή Χριστουγέννων οι αγρότες στα μπλόκα ανά τη χώρα, προκειμένου, όπως λένε, να δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας σε όσους –παρά τα μπλόκα– θα δοκιμάσουν την τύχη και κυρίως την υπομονή τους, και θα εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ για κάποιο χωριό ή άλλο χειμερινό προορισμό τις γιορτινές αυτές ημέρες.

Και αν οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι οι δρόμοι για τους εκδρομείς θα είναι ανοικτοί, η ΕΛ.ΑΣ. δεν δείχνει να συμμερίζεται την άποψη ότι η χριστουγεννιάτική έξοδος μπορεί να γίνει απρόσκοπτα και, το κυριότερο, με ασφάλεια.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, με φόντο πλάνα από τα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας.

Τώρα, «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας», παρατήρησε χαρακτηριστικά.

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε;» διερωτήθηκε η κυρία Δημογλίδου και συνέχισε στον συλλογισμό της: «Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα».

Στο μάλλον αφελές ερώτημα, εξάλλου, γιατί δεν μπαίνουν τροχονόμοι στα σημεία του εθνικού δικτύου όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, η απάντηση της εκπροσώπου της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν αυτονόητη:

«Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;».

Οπως επεσήμανε μάλιστα, μέχρι το πρωί της Τρίτης τουλάχιστον, σε κανένα από τα μπλόκα δεν είχε αλλάξει η εικόνα των τρακτέρ και των άλλων οχημάτων που βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ούτε και έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας.

«Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ. στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού» θέλησε να σημειώσει η Κωνσταντία Δημογλίδου, για να καταλήξει με το προφανές –αλλά μάλλον όχι αυτονόητο αυτές τις 20 και πλέον ημέρες που διαρκούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών:

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η Τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων».

Οπως και να έχει, με τα μπλόκα να παραμένουν σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, καθίσταται δύσκολη τη διέλευση ΙΧ και οπωσδήποτε των βαρέων οχημάτων, με τα τρακτέρ δίπλα στο ρεύμα από όπου θα διεξάγεται η κυκλοφορία.

Ειδικά όσον αφορά την έξοδο των κατοίκων της Αθήνας, το πρώτο μεγάλο εμπόδιο που συναντούν είναι το μπλόκο της Θήβας, εξαιτίας του οποίου ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Στη Νίκαια οι αγρότες της Λάρισας και των γύρω περιοχών παραμένουν στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Εθνικής Οδού, ενώ αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Εξω από τη Θεσσαλονίκη, στο μπλόκο των Μαλγάρων ήταν ανοικτό μόνο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και θα άνοιγαν δύο ακόμη λωρίδες κυκλοφορίας και η Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στο τελωνείο Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Αναμενόταν η απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών για τη στάση που θα τηρήσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Από την ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζουν επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος», αναφέρεται.

Ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων –τονίζεται– η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή, υπογραμμίζεται, και τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

«Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», ξεκαθαρίζεται προς πάσα κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένων όσων υποστηρίζουν πως είναι η Αστυνομία που κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.

Και όλα αυτά ενώ κανείς δεν σκέφτεται τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει με δεδομένη την υφιστάμενη εικόνα από τα μπλόκα στο εθνικό δίκτυο της χώρας, και μία μαζική επιστροφή εκδρομέων τις επόμενες ημέρες, αν έχουν παραμείνει –όπως φαίνεται– τα τρακτέρ στο οδόστρωμα.

