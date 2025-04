Πιερρακάκης-Μπέσεντ: Στην ατζέντα οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και η κοινή επιδίωξη εμβάθυνσής τους, επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Μάικλ Φόλκεντερ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας για την προσέλκυση αμερικανικών άμεσων επενδύσεων και τεχνολογικών κολοσσών, καθώς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας μας για αμερικανικές επενδύσεις στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των data centers.

Επίσης, επανέλαβε τη θέση του πρωθυπουργού ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν μπορούν να έχουν νικητές και εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας για αμοιβαία επωφελή λύση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι είναι μία από τις πρώτες συναντήσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών με ομόλογό του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ενδεικτική του άριστου κλίματος στη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών ήταν και η ανάρτηση του Σκοτ Μπέσεντ στο X .

«Απολαύσαμε τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκο Πιερρακάκη της Ελλάδας. Χαίρομαι πολύ που συζητάω και ακούω τις απόψεις του για την ελληνική οικονομία», σχολίασε.

Enjoyed catching up with Minister of Economy and Finance Kyriakos @Pierrakakis of Greece. Very glad to discuss and hear his perspectives on the Greek economy. pic.twitter.com/9bKwpaNZQl

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 26, 2025