Συμφωνία Τουρκίας – Ουκρανίας για τα Bayraktar

Το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την τουρκική εταιρία Baykar Makina για τη δημιουργία κέντρου επισκευής και συντήρησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), Bayraktar, στην Ουκρανία.

Το Κίεβο επιδιώκει να δώσει ώθηση στην εγχώρια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκειμένου να δημιουργήσει «έναν στρατό από UAV», ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο κατά των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου «θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ουκρανίας και θα βοηθήσει να έρθει πιο σύντομα η νίκη μας», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Περισσότεροι από 10.000 χειριστές UAV έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και άλλοι 10.000 εκπαιδεύονται στην παρούσα φάση, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Μιχαϊλο Φεντόροφ.

Targeting of the Russian 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar. By the 406th brigade of Ukraine. https://t.co/ANSNhMDL4u pic.twitter.com/v9yTr3lBQR

Τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει ευρεία γκάμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα, επικαλούμενα τον υπουργό Στρατηγικών Βιομηχανιών Ολεξάντρ Καμίσιν, ότι η τουρκική εταιρία Baykar Makina έχει ξεκινήσει την ανέγερση εργοστασίου στην Ουκρανία για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar.

A video compilation by the Security Service of Ukraine: the use of the PD-2 drone in combat conditions. Tracking and destruction of Russian equipment. https://t.co/nXE9oeavPk pic.twitter.com/LB7gHEyLsK

