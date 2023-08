Νέα ουκρανική επίθεση με drone στη Μόσχα

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι έπληξε πολυώροφο κτίριο γραφείων στη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, προσθέτοντας πως αρκετά ακόμη ουκρανικά UAVs (ή drones) καταρρίφθηκαν από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Drones καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το ένα έπληξε το ίδιο πολυώροφο κτίριο του Σίτι [σ.σ. της Μόσχας] με την τελευταία φορά», ανέφερε ο Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

BREAKING:

Ukrainian drones striking Moscow this morning.

These are things people in Moscow wake up in the middle of the night to see.

Russia is defenseless, they can’t even control the airspace over their capital city

https://t.co/T6vLwZNqN5

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 1, 2023