Σβαρτσενέγκερ: «Μην είσαι βλάκας, βάλε μάσκα»

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης βιντεοσυζήτησης μεταξύ του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και του αποστράτου αντιστρατήγου Αλεξάντερ Βίντμαν, που συντόνισε η Μπιάνα Γκολοντράιγκα του CNN, ο διάσημος ηθοποιός και πρώην (38ος) κυβερνήτης της Καλιφόρνιας έστειλε στο κοινό ένα απλό μήνυμα: Υπάρχει ένας ιός εδώ πέρα. Σκοτώνει ανθρώπους. Ο μόνος τρόπος για να το αποτρέψετε είναι να εμβολιαστείτε, να φοράτε μάσκες και να κρατάτε κοινωνικές αποστάσεις.

Και τώρα, με άρθρο του στο Atlantic, ο Σβαρτσενέγκερ αναφέρεται στους ανθρώπους που διαμαρτύρονται γιατί στερούνται την ελευθερία τους, και τους απαντάει: «Γαμήστε την ελευθερία σας… Εχετε την ελευθερία να μη φοράτε μάσκα. Αλλά αν ασκείτε αυτήν την ελευθερία, είστε βλάκες γιατί υποτίθεται ότι πρέπει προστατεύετε τους δικούς σας», γράφει.

«Θα το παραδεχτώ», λέει ο παλιός σταρ του Χόλιγουντ, «το να αποκαλώ τους ανθρώπους βλάκες και να λέω “Γαμήστε την ελευθερία σας” ήταν κάπως υπερβολικό, έστω κι αν ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να με παθιάζει περισσότερο από το να διατηρεί η Αμερική το μεγαλείο της, και είναι το μόνο θέμα που μπορεί να με κάνει να χάσω την ψυχραιμία μου».

Στο σπίτι του με τον σκύλο του Ντατς κσι την γαϊδουρίτσα Λουλού

Το ήξερε, λέει, ότι θα τον αποκαλούσαν ρινόκερο (λογοπαίγνιο με το RINO= Republican in name only), αλλά δεν τον ενοχλεί. Οι ρινόκεροι είναι όμορφα, δυνατά ζώα, οπότε το παίρνει σαν κομπλιμέντο. Περίμενε ότι θα τον έλεγαν ναζί και κομμουνιστή. Αλλά έχει… «παχύ δέρμα τεντωμένο πάνω στον μεταλλικό σκελετό του», οπότε κανένα πρόβλημα.

Ωστόσο, μερικά από τα σχόλια τον ανησύχησαν πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι τού είπαν ότι το Σύνταγμα τούς δίνει δικαιώματα, αλλά όχι ευθύνες. Δεν αισθάνονται ότι έχουν το καθήκον να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, γράφει στο Atlantic.

Και τότε κατάλαβε ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα μάθημα πολιτικής: «Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ πόσο καλύτερα θα ήμασταν αν οι Αμερικανοί έκαναν ένα βήμα πίσω και αφιέρωναν ένα λεπτό σκεπτόμενοι πόσο τυχεροί είμαστε, που αποκαλούμε αυτή τη χώρα πατρίδα. Αντί να γράφουμε tweets, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι χρωστάμε στους πατριώτες, που έζησαν πριν από εμάς και σε εκείνους που θα μας ακολουθήσουν», σημειώνει.

«Δεν είμαι πανεπιστημιακός», λέει, «αλλά μπορώ να σας πω ότι ο εγωισμός και η παράλειψη καθήκοντος δεν έκαναν αυτή τη χώρα σπουδαία. Στόχος του Συντάγματος ήταν να “προωθήσει τη γενική ευημερία και να εξασφαλίσει τις ευλογίες της ελευθερίας για εμάς και τους απογόνους μας”». Και τονίζει: «Πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα ​​από τα εγωιστικά μας συμφέροντα».

Ο Σβαρτσενέγκερ μας θυμίζει ότι είναι μετανάστης. Αυτή η χώρα τού έδωσε τα πάντα. Συχνά λέει στους ανθρώπους να μην τον λένε αυτοδημιούργητο. Προτιμά να αποκαλεί τον εαυτό του «αμερικανικής κατασκευής». Η επιτυχία του θα ήταν αδύνατη χωρίς τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και τη γενναιοδωρία των Αμερικανών, υποστηρίζει.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που οργάνωσε στη Βιέννη ο Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ το 2019

Γράφει, ακόμα, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να βγάζει κι άλλα χρήματα, αλλά θα ήταν εγωιστικό. Αισθάνεται την ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει αυτή τη χώρα να παραμείνει μεγάλη. Γι’ αυτό ταξίδεψε και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ ως πρόεδρος του Συμβουλίου του Προέδρου για τη Φυσική Κατάσταση και τον Αθλητισμό με δικά του έξοδα, γι’ αυτό αποδέχεται κάθε πρόσκληση να επισκεφτεί τα αμερικανικά στρατεύματα, και έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τους απόφοιτους των σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ επίσης αρνήθηκε προσφορές ταινιών 30 εκατ. δολαρίων για να υπηρετήσει ως κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χωρίς μισθό. Ακόμη και μετά από όλα αυτά, θα πληρώνει το χρέος που νιώθει ότι έχει στην Αμερική για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Είναι στο χέρι όλων μας να αναγνωρίσουμε ότι το μεγάλο προνόμιο που έχουμε να είμαστε Αμερικανοί έρχεται με τη μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε αυτή τη χώρα Νο 1», γράφει.

Συχνά, αποκαλύπτει ο Σβαρτσενέγκερ, σκέφτεται πόσοι Αμερικανοί θυσιάστηκαν για να κάνουν αυτή τη χώρα σπουδαία. Κάθε γενιά έχει ήρωες, λέει, που έχουν βάλει τη χώρα πάνω από τον εαυτό τους. Από τους άνδρες που άφησαν τις οικογένειές τους στο σπίτι για να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία, μέχρι τους εφήβους που στάλθηκαν στην Ευρώπη και τον Ειρηνικό για να πολεμήσουν τον φασισμό, η ιστορία των ΗΠΑ ορίζεται από θυσίες.

Από το πεδίο της μάχης του Γκέτισμπεργκ μέχρι τις ακτές της Νορμανδίας, το μεγαλείο της χώρας, λέει, είναι βουτηγμένο στο καθήκον. «Από το δικαίωμα ψήφου των γυναικών μέχρι το κίνημα για τα δικαιώματα των πολιτών, οι ασταμάτητες προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας πιο τέλειας Ενωσης υπογράφονται από άνδρες και γυναίκες, που ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφει με θαυμασμό.

Πάντα με μάσκα, προτρέπει όλους να κάνουν το ίδιο

Η χώρα, λέει, ξεκίνησε με προθυμία να κάνει προσωπικές θυσίες για το συλλογικό καλό, πράγμα που αναφέρεται στο κλείσιμο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας: «Δεσμευόμαστε αμοιβαία ο ένας για τη Ζωή του άλλου, για τις Περιουσίες μας και την ιερή Τιμή μας». Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, ο Τζον Κένεντι διατύπωσε τη διάσημη πρόκλησή του: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει για σας η χώρα, αναρωτηθείτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». «Η χώρα μας έγινε μεγάλη», γράφει ο Σβαρτσενέγκερ, «γιατί κάθε γενιά πριν από εμάς γνώριζε ότι η ελευθερία και το καθήκον συμβαδίζουν». Ανησυχεί, όμως, γιατί πολλοί συμπολίτες του Αμερικανοί το έχουν ξεχάσει τώρα πια.

«Υπηρετούμε τη χώρα μας»

Παρατηρώντας την εξέλιξη της πανδημίας, ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια ανησυχεί πραγματικά για το μέλλον της χώρας, καθώς έχουν χαθεί περισσότεροι από 600.000 Αμερικανοί από την Covid-19. «Είμαστε πραγματικά τόσο εγωιστές και θυμωμένοι; Είμαστε τόσο αντάρτες;», αναρωτιέται.

Αναφερόμενος στα λόγια του Τζορτζ Ουάσινγκτον, πως «κάθε θέση, από την οποία μπορεί κάποιος να υπηρετήσει τη χώρα του, είναι τιμητική», ο Σβαρτσενέγκερ υποστηρίζει ότι όταν φοράμε μάσκα ή κάνουμε εμβόλιο, υπηρετούμε τη χώρα μας και τους συμπολίτες μας.

Οταν οι άνθρωποι το αποκαλούν αυτό φασισμό, «δεν μπορώ να το αντέξω», γράφει στο Atlantic. «Μόλις πριν από μερικές γενιές, αυτή η χώρα αντιστάθηκε στον πραγματικό φασισμό. (“Και ναι, ξέρω ότι ο πατέρας μου ήταν στη λάθος πλευρά αυτής της σύγκρουσης”, υπενθυμίζει χωρίς δισταγμό.) Και δεν κερδίσαμε μόνο λόγω της αγάπης μας για την ελευθερία. Κερδίσαμε γιατί οι Αμερικανοί ενώθηκαν και έκαναν το καθήκον τους».

Ο Σβαρτσενέγκερ θυμίζει στους συμπολίτες του ότι οι Αμερικανοί δέχτηκαν το δελτίο τροφίμων και βενζίνης για να κερδίσουν τον πόλεμο. Μητέρες και πατέρες έστελναν τα παιδιά τους στον πόλεμο γνωρίζοντας ότι μπορεί να ήταν η τελευταία φορά που τα έβλεπαν. Οι γυναίκες δούλευαν ακούραστα στα εργοστάσια για να φτιάξουν τα όπλα που χρειάζονταν τα στρατεύματα. «Οι Αμερικανοί έζησαν τέσσερα χρόνια με βάναυσες θυσίες και εμείς θα εξοργιζόμαστε επειδή πρέπει να βάλουμε μάσκα στο στόμα και τη μύτη μας;», ρωτάει τους αναγνώστες του Atlantic.

Δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του

Κάνουμε πόλεμο, λέει, εναντίον αυτού που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορθώς αποκάλεσε «αόρατο εχθρό». Τα νοσοκομεία γεμίζουν πάλι σε ορισμένες πολιτείες. Οι θάνατοι αυξάνονται.

Μερικοί άνθρωποι, επισημαίνει, θέλουν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική Αμερική, όπου δεν έχει καμία ευθύνη ο ένας για τον άλλον. Οτι η Αμερική δεν υπήρξε ποτέ. Μπορεί να πουν ο πόλεμος κατά του κορονοϊού είναι άνευ προηγουμένου. Δεν πρέπει να τους πιστεύει κανείς. «Σου λένε ψέματα γιατί βγάζουν λεφτά από το θυμό σου», λέει και υπενθυμίζει ότι οι Αμερικανοί, έχουν συμφωνήσει με τους εμβολιασμούς για την εξάλειψη των ασθενειών από τότε που ο Τζορτζ Ουάσινγκτον διέταξε τον εμβολιασμό της ευλογιάς για τα στρατεύματά του.

«Πρέπει να προστατευτούμε και να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε ξανά τις οικονομίες μας. Απλώς πρέπει να ενωθούμε, όπως έκαναν οι γενιές των Αμερικανών πριν από εμάς, και να δώσουμε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού που έδωσαν εκείνοι», λέει και τονίζει: «Πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στον κόσμο ότι μπορούμε να ενωθούμε για να νικήσουμε έναν κοινό εχθρό, και πιστέψτε με, ο κορονοϊός δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, που θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αιώνα»…

