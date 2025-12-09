Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. πληρωμένοι εκτελεστές – Ηταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας Λάλα στα Ανω Λιόσια

Στη σύλληψη έξι μελών συμμορίας πληρωμένων δολοφόνων που μεταξύ άλλων εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα (πρώην κατηγορούμενου στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ) προ μηνών στα Ανω Λιόσια, έφθασε η Δίωξη Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ/ελληνικό FBI).

Η εν λόγω απόπειρα είχε γίνει την περασμένη άνοιξη, λίγους μήνες πριν από την εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα (ο 42χρονος, που είχε αθωωθεί για τη δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών, μαζί με τον αδελφό του, επίσης κατηγορούμενο στην ίδια υπόθεση, είχε πέσει νεκρός από τα πυρά των εκτελεστών του, την 1η Νοεμβρίου σε ξενοδοχείο της Αράχωβας).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ως μέλη της συμμορίας εκτελεστών συμβολαίων θανάτου, συνελήφθησαν δύο Ελληνες (ένας άνδρας και μία γυναίκα) και τέσσερις Αλβανοί (εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη κρατούμενος στις φυλακές για υπόθεση ναρκωτικών). Στην κατοχή τους βρέθηκαν τέσσερα Καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, ποσότητα κοκαΐνης και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι τέσσερις Αλβανοί φέρονται να συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Ανω Λιόσια, όταν είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του με Καλάσνικοφ. Τότε ο 42χρονος είχε γλιτώσει, για να πέσει τελικά νεκρός λίγους μήνες αργότερα στην Αράχωβα.

